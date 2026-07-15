Tom Cruise. Ảnh: FBNV

World Cup 2026 đang tiến dần tới trận chung kết và lễ bế mạc cũng được chờ đợi không kém với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám đã được FIFA xác nhận như: Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và streamer IShowSpeed.

BTC vẫn giữ kín các tiết mục ở lễ bế mạc nhưng hứa hẹn Tom Cruise sẽ có màn xuất hiện đặc biệt.

Tại Thế vận hội Paris 2024, tài tử 64 tuổi đã tạo ấn tượng đặc biệt với màn xuất hiện từ trên nóc sân vận động Stade de France, sau đó anh đu dây xuống sân và nhận cờ Olympic chuyển giao cho Los Angeles năm 2028. Kế đến tài tử người Mỹ lái mô tô phân khối lớn mang theo cờ Olympic lao thẳng lên máy bay đang chờ sẵn.

Vì vậy tài tử Nhiệm vụ bất khả thi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên màn biểu diễn bùng nổ tại lễ bế mạc World Cup 2026 tới đây.

Ngoài ra, FIFA cũng xác nhận giọng ca da màu Jennifer Hudson sẽ hát Quốc ca Mỹ trước trận chung kết.

Chung kết World Cup 2022 theo thống kê đã hút 5 tỷ lượt xem trực tiếp trên tất cả các phương tiện truyền thông. Riêng trận chung kết giữa Pháp và Argentina 4 năm trước hút 1,42 tỷ lượt xem. World Cup 2026 sẽ là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử có biểu diễn giữa giờ với sự góp mặt của dàn sao khủng đã được xác nhận gồm: Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay... với thời lượng có thể lên tới 30 phút thay vì 15 phút như thường lệ.