Người đàn ông tên là Bruno Roger bị ngã từ một ngọn đồi gần Mahanavami Dibba vào 18h ngày 24/12, theo Times of India.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Roger đi một mình từ Pháp đến Ấn Độ và lưu trú tại một homestay ở Kaddirampura. Trong lúc mạo hiểm di chuyển ra phía sau một ngọn đồi gần khu di tích Mahanavami Dibba (Hampi), ông không may trượt chân, bị thương nặng ở chân. Do khu vực này hầu như không có người sinh sống, ông Roger không thể kêu cứu.

Dù bị thương nặng, người đàn ông vẫn cố bò đến một vườn chuối gần đó. Tới 26/12, người dân địa phương mới phát hiện và thông báo cho lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát Kamalapur nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành giải cứu ông Roger. Sau khi được sơ cứu, nam du khách được chuyển đến bệnh viện huyện Koppal để tiếp tục điều trị.

Xe cấp cứu đưa nam du khách Pháp đến bệnh viện. Nguồn: MSN

Nhân viên y tế tại bệnh viện cho biết, tình trạng của ông Roger hiện đã ổn định và đang hồi phục sau chấn thương. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, các chi tiết về vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về an toàn cho du khách tại Hampi, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát cũng khuyến cáo du khách hạn chế đi một mình vào các khu vực hẻo lánh.

Thị trấn nhỏ Hampi thuộc bang Karnataka phía nam Ấn Độ, nằm kề bên dòng sông Tungabhadra. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, nổi bật là các khu đền Hindu như đền Virupaksha, Vittala, Cung điện Hoàng Gia...

Một ngọn đồi nổi tiếng ở Hampi. Ảnh: Thanh Tâm