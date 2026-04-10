Sáng 10/4, ông Trần Quang Bình (82 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) có mặt rất sớm tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội để tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM).

Chỉ sau hơn 1 tiếng tham khảo các gian hàng, ông Bình đã chốt ngay tour du lịch 7 ngày 6 đêm Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu cho gia đình. Tổng chi phí tour cho 4 thành viên là hơn 92 triệu đồng.

"Tôi từng đi học tại Trung Quốc nên rất thích tìm hiểu các địa danh, văn hóa, lịch sử quốc gia này. Lần này, tôi đặt tour để đi cùng con gái, con rể, cháu ngoại. Năm nào tôi cũng tới hội chợ vì luôn có giá khuyến mại tốt, nhiều quà đi kèm", ông Bình cho hay.

Ông Trần Quang Bình nhanh chóng đặt tour du lịch Trung Quốc cho gia đình. Ảnh: Huy Nguyễn

Ông Trần Văn Khoát (77 tuổi, Vĩnh Tuy) cũng có kinh nghiệm "chốt tour" tại hội chợ du lịch nhiều năm qua. Năm nay, ông Khoát đang tìm kiếm tour du lịch Quảng Trị và tour "xuất ngoại" Hàn Quốc.

"Tôi đang tham khảo lịch trình và giá của một vài doanh nghiệp uy tín. Tôi sẽ mang thông tin này về để trao đổi cùng con, cháu. Dự kiến mai hoặc ngày kia cả nhà sẽ quay lại chốt tour vì khuyến mại khá nhiều, thậm chí còn giảm giá sâu hơn năm ngoái", ông Khoát cho hay.

Ông Khoát đang tìm kiếm tour Hàn Quốc. Ảnh: Huy Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Khanh (87 tuổi, Phúc Lợi) và vợ cũng tới hội chợ từ 8h30 sáng. Ở tuổi "xưa nay hiếm" ông bà vẫn đam mê du lịch. "Tôi từng tới hơn 30 quốc gia và chuyến đi nước ngoài gần nhất là tới Indonesia năm 2024. Hiện tôi quan tâm tìm kiếm tour Trung Quốc hoặc Nga", ông Khanh cho biết.

Ông Khanh cũng nói thêm, con cháu rất ủng hộ việc ông bà đi du lịch khi còn sức khỏe. "Cháu gái tôi rất ngưỡng mộ ông bà đi đây đó, biết nhiều thông tin. Chúng tôi tuổi cao nên tìm kiếm tour ở các hội chợ như thế này thuận lợi hơn qua mạng internet", ông cho hay.

Ông Khanh còn mang theo máy ảnh để chụp lại sự kiện, thông tin. Ảnh: Huy Nguyễn

Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc lữ hành Saigontourist Hà Nội cho biết, người cao tuổi (60-75 tuổi) là đối tượng khách hàng "chốt đơn" rất nhanh tại hội chợ du lịch, chiếm tới 40% lượng khách của đơn vị.

Ngoài các tour Đông Bắc Á, tệp khách hàng này cũng quan tâm tới các combo nghỉ dưỡng đẳng cấp 4-5 sao với mức giá "bình dân".

VITM 2026 diễn ra từ ngày 9-12/4 với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam". Hội chợ có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trên cả nước, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 15% gian hàng quốc tế.

Đây là dịp để du khách "săn" những tour, combo "khủng" nội địa và đi nước ngoài.

Hơn 20 khách xếp hàng tham gia trò chơi săn quà, khuyến mại. Ảnh: Huy Nguyễn

Ngay tại hội chợ, Hanotours giảm giá trực tiếp cho khách hàng 10 triệu đồng với các tour đi Mỹ, 5 triệu đồng các tour châu Âu - Úc... Đơn vị này cũng dành 100 voucher du lịch trị giá tới 5 triệu đồng cho các khách hàng tham quan gian hàng sớm.

Hoàng Việt Travel giảm giá 10 triệu đồng cho các tour xem World Cup 2026 và nhanh chóng hút khách quan tâm. Các tour du lịch nội địa và châu Á cũng giảm từ 400 nghìn - 3 triệu đồng.

Các đơn vị đều tung ưu đãi lớn trong hội chợ nhằm kích cầu du lịch. Ảnh: Huy Nguyễn

Vietluxtour lại tập trung giới thiệu các trải nghiệm về tour du lịch xanh, hướng đến trải nghiệm thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tôn trọng văn hóa bản địa. Đơn vị cũng tung nhiều gói du lịch hè trong và ngoài nước với mức giá ưu đãi. Ví dụ Tour Hà Nội - Đà Nẵng - Huế 5 ngày 4 đêm giá từ 3,99 triệu đồng; Hà Nội - Lý Sơn 4 ngày 3 đêm từ 3,69 triệu đồng; hành trình Phú Quốc hoặc Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm từ 3,19 triệu đồng. Những tour Trung Quốc đường bộ 4-5 ngày cũng có giá từ 3,69 triệu đồng.

Hoạt động quay số trúng thưởng và tặng quà trực tiếp ngay tại các gian hàng tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Tại gian hàng của Nextsar Travel, sáng 10/4, hơn 10 khách hàng đã trúng combo, tour 0 đồng đi Vườn Quốc gia Cúc Phương, Phú Quốc, voucher khách sạn... Đơn vị này cũng bổ sung hơn 100 combo Phú Quốc 4 ngày 3 đêm giá từ 3,9 triệu đồng/người để bán tại hội chợ.

Rất đông du khách tập trung tại khu vực gian hàng của Nextsar Travel để săn combo, tour 0 đồng

Vietravel triển khai chương trình giảm tới 30% cho tour nội địa và tiết kiệm đến 10 triệu đồng cho tour nước ngoài, áp dụng cho hơn 60 hành trình. Khách đặt sớm 30, 60 hoặc 90 ngày trong mùa cao điểm hè được giảm thêm tới 3 triệu đồng/người. Các chương trình kích cầu dịp lễ 30/4 cũng được áp dụng trong thời gian diễn ra hội chợ.

Về mảng lưu trú, các khách sạn cũng dành nhiều ưu đãi cho quý khách hàng với hàng loạt gói lưu trú tại khách sạn Hòa Bình, khách sạn Hà Nội, Pullman Hà Nội, De l'Opera Hanoi - MGallery, Thăng Long Opera... Các khách sạn cũng sẽ giới thiệu hàng loạt voucher ẩm thực buffet, trà chiều, các gói dịch vụ MICE và hội nghị với giá ưu đãi.