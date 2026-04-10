Chia sẻ với Xiaoxiang Morning Post, Tiêu Duyệt (quê ở Giang Tây, hiện là sinh viên năm cuối) cho biết, cô quen bà Gill (74 tuổi, quốc tịch Anh) khi tham gia hoạt động tình nguyện tại Phuket (Thái Lan).

Sau khi nghe tin bà Gill sang Trung Quốc du lịch, Tiêu Duyệt đã chủ động hẹn gặp. Ngày 3/4, hai người cùng khám phá núi Vòi Voi, núi Điệp Thái và thưởng thức món bún Quế Lâm đặc trưng. Sau đó, họ tiếp tục đến Dương Sóc.

Tiêu Duyệt cho hay, dù lưng đã còng nhưng bà vẫn leo núi rất nhanh nhẹn. Thậm chí lúc ở núi Điệp Thái, bà Gill còn cùng Tiêu Duyệt chơi cầu trượt đá trong khu thắng cảnh, vui vẻ như một cô bé.

“Có một chút tiếc nuối là tôi muốn đưa bà đi bè tre, nhưng quy định không cho người trên 70 tuổi sử dụng nên đành chọn loại bè tham quan an toàn hơn”, Tiêu Duyệt chia sẻ.

Bà Gill trong chuyến đi cùng Tiêu Duyệt. Ảnh: 163

Trong suốt chuyến đi, cô Tiêu nhận thấy bà Gill không thành thạo việc sử dụng các ứng dụng gọi xe, cũng không quen dùng điện thoại như người trẻ. Lo ngại hành trình tiếp theo của bà sẽ gặp khó khăn, Tiêu Duyệt đã đăng tải một bài viết trên mạng với nội dung: “Chúng ta có thể giúp đỡ bà lão 74 tuổi đang đi du lịch một mình được không?”.

Không ngờ, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cộng đồng mạng từ nhiều nơi liên tục để lại bình luận, mời bà Gill đến địa phương của mình và sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí.

Một người từng gặp Gill ở Quảng Châu kể: “Bà ấy rất yêu đời, mỗi sáng còn chuẩn bị rất chỉn chu, trông vô cùng tích cực. Tôi ở Bắc Kinh, có thể dẫn bà đi tham quan”. Nhiều người khác ở Thành Đô, Thượng Hải cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp bà.

Khi biết điểm dừng chân tiếp theo của bà Gill là Trương Gia Giới, người dân nơi đây nhanh chóng xin nhận làm hướng dẫn viên. Có người còn đề xuất người nhận hướng dẫn bà nên quay lại vlog, sau đó dựng thành một video hành trình xuyên Trung Quốc làm quà tặng bà.

Hiện tại, bà Gill đã đến Trương Gia Giới và tham gia một tour du lịch để tiện tham quan. Tại núi Thiên Môn, bà đã tự mình leo hết 999 bậc thang nổi tiếng.

“Trong nhóm 8 người, chỉ có hai người leo được đến đỉnh và tôi là một trong số đó”, bà Gill hào hứng.

Bà Gill tham quan Trương Gia Giới. Ảnh: 163

Không chỉ Tiêu Duyệt, cậu sinh viên năm thứ ba - Lệ Huyền Khang, trường Đại học Cát Thủ, cũng ấn tượng với bà lão 74 tuổi này.

“Bà ấy rất đặc biệt. Một mình kéo chiếc vali đỏ lớn như thể mang theo rất nhiều câu chuyện”, Khang kể.

Qua trò chuyện, Khang bất ngờ khi biết được bà Gill đã đi qua 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng làm tình nguyện tại nhiều nơi. Người trẻ tuổi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu nói của bà: “Tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống”.