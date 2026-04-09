"Cuộc đua" ứng dụng AI

Hiện nay, ngành du lịch thế giới không chỉ khai thác tài nguyên tự nhiên, văn hóa mà còn cạnh tranh dựa trên “tài nguyên mới” là dữ liệu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, nhiều quốc gia tiên tiến ở châu Âu, Singapore, Hàn Quốc đã xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia, hệ thống quản lý điểm đến thông minh và hệ sinh thái kết nối giữa chính phủ - doanh nghiệp - du khách để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

AI đóng vai trò then chốt khi giúp phân tích nhu cầu khách hàng, gợi ý hành trình phù hợp, từ đó gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý điều tiết dòng khách, hạn chế quá tải và bảo vệ tài nguyên.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp cũng đang bước vào “cuộc đua” ứng dụng AI để khai thác nguồn “tài nguyên mới”.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, ứng dụng AI phân tích dữ liệu khách hàng (hành vi tìm kiếm, lịch sử du lịch…) giúp nâng cao độ chính xác trong gợi ý sản phẩm, qua đó tăng tỷ lệ “chốt đơn” lên 15-20%.

AI cũng hỗ trợ doanh nghiệp xác định mức “giá đúng” theo nhu cầu khách hàng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng “giá rẻ” với biên lợi nhuận thấp.

Ông Phạm Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Xanh Việt Nam, cho biết AI giúp một nhân sự đảm đương khối lượng công việc tương đương 3-5 người, đồng thời hỗ trợ tạo nội dung quảng bá đa ngôn ngữ (hình ảnh, video) và chăm sóc khách hàng 24/7 qua chatbot.

Theo ông, AI còn cho phép đo lường, tối ưu vận hành từ lịch trình, phương tiện đến tiêu thụ năng lượng, góp phần giảm phát thải và lãng phí.

Tuy vậy, chuyển đổi số trong du lịch vẫn gặp nhiều rào cản như dữ liệu phân tán, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hạn chế; năng lực số giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều; trong khi đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu nguồn lực đầu tư và nhân lực am hiểu công nghệ, dữ liệu, AI.

AI hiểu rõ nhu cầu của từng khách hàng để giúp doanh nghiệp gợi ý hành trình phù hợp. Ảnh minh họa

Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu tại tọa đàm "Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững" diễn ra ngày 9/4 tại Hà Nội, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - nhận định, năm 2025 là một năm bứt phá ngoạn mục khi ngành du lịch đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 137 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu 1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, những con số kỷ lục này đồng thời tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường. Nếu muốn phát triển nhanh và cạnh tranh tốt hơn, du lịch Việt Nam buộc phải chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình dựa trên công nghệ, dữ liệu và quản trị thông minh.

Đặc biệt, nếu được định hướng đúng, chuyển đổi số và AI sẽ góp phần bảo vệ tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến theo hướng bền vững.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà là yêu cầu tất yếu.

Để thúc đẩy ứng dụng AI hiệu quả cần tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức quốc tế; đồng thời cần đổi mới tư duy, hành động, mạnh dạn áp dụng công nghệ mới, thay đổi cách làm truyền thống.

Ông Thủy cũng khẳng định vai trò trung tâm của nguồn nhân lực, cần tiếp tục đầu tư đào tạo nhân sự chất lượng cao, có khả năng làm chủ và ứng dụng AI, thích ứng với môi trường số.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI.