Những ngày gần đây, cánh đồng hoa lục bình ở xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai cũ), cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 15km, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách nhờ khung cảnh hoa nở rộ, phủ tím cả một vùng.

Sắc tím của hoa lục bình nổi bật giữa khung cảnh làng quê ở ngoại ô Hà Nội

Lục bình (hay còn gọi là bèo tây) là loài cây thân thảo có sức sống mạnh mẽ, dễ thích nghi với môi trường nước ngọt.

Mùa hoa thường nở rộ vào thời điểm giao mùa từ cuối xuân sang đầu hè (khoảng tháng 3 đến tháng 5 dương lịch), khi thời tiết khô ráo, nắng nhiều và dòng nước lặng.

Hoa lục bình thường nở trong một vài ngày. Sau khi hoa tàn, một đài hoa khác lại mọc lên và bung nở

Hoa lục bình có màu tím nhạt, bông to cỡ bàn tay người lớn và mỗi bông tạo thành chùm có 6 hoa. Cánh hoa mỏng, ở giữa có điểm nhấn nổi bật màu vàng.

Loài hoa này không có hương thơm nhưng hình thức bắt mắt. Vì hoa nhanh nở rồi chóng tàn nên vào mùa, du khách từ các khu vực trung tâm tranh thủ di chuyển ra ngoại ô để chụp hình, lưu giữ kỷ niệm.

Có dịp ghé thăm cánh đồng hoa lục bình ở xã Tam Hưng mới đây, anh Phạm Quang Tuyên (31 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do) không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh mùa hoa nở tuyệt đẹp.

Anh Tuyên nhận xét, màu sắc và vẻ đẹp của hoa lục bình mang nét rất riêng, tạo cảm hứng mạnh mẽ cho du khách và những người đam mê nhiếp ảnh tới sáng tác nghệ thuật.

“Mình di chuyển từ quận Hoàng Mai cũ tới xã Tam Hưng, quãng đường khoảng 16km. Đường đi rộng, thoáng, khá thuận tiện. Cánh đồng hoa lục bình nằm ngay sát đường lớn nên cũng dễ tìm.

Nếu muốn đến đây, bạn chỉ cần mở bản đồ, tìm kiếm đến khu vực ‘trại tạm giam T16’ là tới”, anh nói.

Du khách có thể ghé cánh đồng lục bình vào lúc chiều tà, kết hợp ngắm hoàng hôn lãng mạn

Chàng trai trẻ cho biết, cánh đồng hoa lục bình khá rộng, có một số vị trí được đặt sẵn miếng ván gỗ nên du khách có thể di chuyển men theo để chụp hình.

Tuy nhiên, vì đây là khu vực ruộng nước nên du khách cần chú ý an toàn, lựa chỗ đứng cẩn thận để tránh xảy ra sự cố.

Đường di chuyển tới cánh đồng hoa lục bình ở xã Tam Hưng rất thuận tiện

Theo kinh nghiệm của anh Tuyên, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh tại cánh đồng hoa lục bình là vào sáng sớm (6-9h) và chiều muộn (16-18h).

Khi đó, thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động chụp ảnh ngoài trời.

“Do điểm đến nằm sát đường lớn, du khách cần chú ý đảm bảo an toàn giao thông, dựng xe đúng nơi quy định và không xả rác bừa bãi…”, anh Tuyên nhấn mạnh.

Trong đời sống, cây lục bình được sử dụng làm thức ăn cho gia súc, ủ nấm rơm và làm phân chuồng. Ngoài ra, xơ lục bình sau khi phơi khô còn được bện thành dây, thừng và dệt thành chiếu hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ...

Hoa lục bình là phần non nhất của cây, người dân thường dùng ăn tươi với các món cá kho, lẩu mắm hay mắm kho... Ảnh: Đặc sản miền sông nước

Không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê những ngày hè thêm phần nổi bật, hoa lục bình còn được sử dụng làm thực phẩm khá phổ biến.

Tại địa phương, người dân thường hái hoa và đọt non của lục bình về chế biến thành các món dân dã như nhúng lẩu, làm gỏi, ăn sống với các món cá/thịt kho…

Nếu có dịp đến đây, du khách có thể tìm và thưởng thức vài món ngon từ hoa lục bình tại một số nhà hàng bản địa hoặc kết hợp khám phá các địa điểm du lịch trên địa bàn xã như: chùa Bối Khê, miếu Đại Định…

