Đoạn video hiện trường quay lại cảnh một tài xế đã điều khiển chiếc Ford Mustang di chuyển với tốc độ cao trong một bãi đậu xe ở Mỹ. Khi vào cua, do không làm chủ được tay lái, người lái đã không may đâm vào cột trụ của tường lan can bằng bê tông, khiến chiếc xe bị rách toạch phần mui xe bên phải.

Theo tờ Carscoops tường thuật, thì đèn pha bên ghế phụ bị vỡ làm đôi, cản xe bị gãy rời và phần chắn bùn gần như không còn nguyên vẹn. Cú đâm cực mạnh khiến cho tình trạng của chiếc xe thể thao mang thương hiệu Ford vô cùng nghiêm trọng. Tài xế bước xuống xe với biểu cảm vô cùng hoảng loạn khi không thể ngờ rằng hành động của mình vừa gây ra một thiệt hại đáng kể.

Toàn cảnh vụ va chạm do camera an ninh bãi đậu xe ghi lại. Video: Carscoops.

Ước tính sơ bộ, chủ xe hoặc công ty bảo hiểm sẽ phải tốn một khoản chi phí không hề nhỏ để khắc phục các hỏng hóc của chiếc xe. Đặc biệt, đây sẽ là một bài học nhớ đời cho người tài xế về việc phải đảm bảo tốc độ trong những khúc cua ở không gian hẹp.

Xem video trích xuất từ camera ta có thể nhớ đến màn biểu diễn kỹ thuật Tokyo Drift trong bộ phim bom tấn Holywood “Fast and Furious”, khi nhân vật Sean sử dụng chiếc Nissan Silvia S15 so tài cùng chiếc Nissan 350Z của nhân vật Takashi trong một bãi đậu xe tương tự. Tất nhiên, ngoài đời thực không hề giống như phim ảnh, khi mà một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt.

