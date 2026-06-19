Mới hơn 6h, tiệm bánh Chu Bình đã chật kín khách. Những chiếc nồi lớn nghi ngút khói, hòa quyện mùi lá dong, gạo nếp và thịt, lan khắp con phố nhỏ, trang QQ đưa tin. Bà chủ vừa thoăn thoắt vớt bánh vừa nhắc khách: "Bánh mới ra lò còn nóng, mọi người cẩn thận nhé!".

Trước cửa tiệm, dòng người đã xếp hàng dài hơn chục mét. Có người là hàng xóm lâu năm, cũng có người từ xa tìm đến chỉ để thưởng thức hương vị quen thuộc này.

Chưa đến 8h sáng, mẻ bánh đầu tiên đã bán hết sạch. Những người đến muộn chỉ có thể chờ mẻ tiếp theo. Đến khoảng 10h30, cửa hàng đã bán hết 7-8 nồi bánh.

Chủ tiệm Chu Bình cho biết, từ cuối tháng 5, cửa hàng đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm.

Nhiều vị khách kiên nhẫn đứng xếp hàng để thưởng thức món bánh ú truyền thống. Ảnh: QQ

Để phục vụ khách tốt hơn, cửa hàng mở cửa từ 6h sáng và thường làm việc đến 23h30. Những ngày đông khách nhất trước tết Đoan ngọ, tiệm có thể bán hơn 600 chiếc bánh mỗi ngày.

Chị Lý, từ khu Tân Giang, đã đặc biệt tìm đến mua bánh sau khi xem video giới thiệu trên mạng. Chị cho biết: “Tôi thấy bánh trông rất ngon nên cố tình đến mua bánh ú thịt trứng muối”.

Khi đến nơi, chị vừa lúc gặp mẻ bánh đầu tiên bán hết. Biết phải chờ thêm hơn 2 tiếng, chị tranh thủ đi dạo quanh khu vực, mua thêm lá ngải cứu và hoa sen về chuẩn bị đón lễ.

Một người dân sống gần cửa hàng chia sẻ: “Đến muộn nên tôi phải đợi hơn 1 tiếng, nhưng muốn ăn đúng vị này thì chờ cũng đáng”.

Tiệm Chu Bình vẫn giữ nguyên cách làm truyền thống suốt hơn 20 năm qua. Các loại bánh được bán gồm bánh ú thịt trứng muối, bánh ú thịt, bánh ú đậu đỏ và bánh ú táo mật.

Trong đó, bánh ú thịt là món được yêu thích nhất. Nhiều khách mỗi lần mua cả chục chiếc. Vì lượng khách quá đông, cửa hàng thậm chí phải tạm dừng gửi hàng đi nơi khác. Ông Chu Dược Tân, chồng chủ quán nói: “Mấy ngày này cửa hàng quá bận, chưa thể gửi hàng, mong mọi người thông cảm”.

Nói về lý do cửa hàng tồn tại suốt 21 năm, ông Chu chia sẻ: "Thịt phải tự tay chọn, tự tay thái. Gói bánh cũng phải có kỹ thuật".

Mỗi ngày, cửa hàng sử dụng khoảng 50kg thịt tươi. Từ sơ chế, ướp thịt đến chuẩn bị nguyên liệu, ông đều tự làm.

Dù bận rộn, ông vẫn hướng dẫn khách cách bảo quản bánh. Ông cho biết nên để bánh trong ngăn đá. Khi ăn, rã đông bánh trước rồi hấp hoặc luộc lại để giữ độ mềm dẻo, thơm ngon như bánh mới làm.

Với ông, việc khách sẵn sàng xếp hàng không chỉ vì một chiếc bánh ngon, mà còn vì cảm giác sum vầy mỗi dịp tết Đoan ngọ. Suốt 21 năm, tiệm bánh nhỏ vẫn giữ nguyên hương vị cũ, trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa Đoan ngọ.