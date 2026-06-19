Tết Đoan ngọ diễn ra vào ngày mùng 5/5 âm lịch hằng năm và còn được gọi là tết Đoan dương hay tết Diệt sâu bọ.

Bên cạnh ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng, người Việt còn cho rằng đây là dịp để giải trừ bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày này, dân gian thường truyền miệng những điều không nên làm để tránh điều xui xẻo.

Tết Đoan ngọ diễn ra vào ngày mùng 5/5 âm lịch hằng năm và còn được gọi là tết Đoan dương hay tết Diệt sâu bọ. Ảnh minh họa: Too Chen

Kiêng vứt giày dép lộn xộn

Trong tiếng Hán, giày dép đồng âm với từ “tà”, nghĩa là tà khí. Trong ngày thường và đặc biệt là ngày tết Đoan ngọ, để giày dép không đúng, vứt lộn xộn dễ chiêu dụ tà khí.

Không mua vật phẩm có hình thù kỳ quái

Trong ngày này, nếu gia chủ đi đâu xa, tránh mua những vật phẩm có hình thù kì quái, không rõ nguồn gốc. Việc này sẽ giúp bạn tránh rước thêm tà khí về nhà.

Tránh dừng chân ở nơi âm u

Nếu xuất hành trong ngày này nên tránh xa bệnh viện, đám ma, những nơi âm u... vì những nơi này âm khí quá nặng, dễ chiêu bệnh tật, tà khí.

Tránh để rơi tiền

Rơi tiền, bạc trong ngày này tức là rơi mất tài lộc của gia đình bạn. Vì vậy dù đi đâu, bạn hãy giữ ví tiền thật cẩn thận, không nên lơ là.

Tránh ăn uống linh tinh trước ngày cúng

Trước ngày cúng tết Đoan ngọ, tính từ ngày mùng 4/5 âm lịch, ai là người đứng chủ lễ thắp hương cúng cần giữ thân thể sạch sẽ, không ăn các động vật như: cá chép, thịt chó, thịt rắn, thịt mèo, ba ba, rùa, tiết canh ba ba, rượu rắn, rượu cao hổ cốt, mắm tôm, mắm tép...

Khi làm lễ cúng tết Đoan ngọ, người thực hiện nghi lễ cúng cần ăn mặc kín đáo, chỉnh tề, hạn chế sử dụng điện thoại khi đang cúng lễ, không nói tục chửi bậy khi ở nơi cúng lễ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo