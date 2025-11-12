Theo Công an xã Đức Cơ, khoảng 0h30 ngày 12/11, người dân phát hiện cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Hưng Đạo của bà Hoàng Thị C. (SN 1964, trú tại Tổ dân phố 4, xã Đức Cơ) bất ngờ bốc cháy nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 mẹ con thương vong. Ảnh: H.V

Nhận được thông tin, Công an xã Đức Cơ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân xung quanh để chữa cháy. Tuy nhiên, do cửa hàng tạp hóa chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Xác định có hai người đang mắc kẹt tại khu vực nhà vệ sinh tầng 2, lực lượng công an đã phá cửa sổ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 2h30 cùng ngày, sau khi lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai huy động các phương tiện chuyên dụng đến dập lửa thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Do bị bỏng quá nặng, bà Hoàng Thị C. đã tử vong. Chị Hồ Thị T. (SN 1986, con gái bà C.) bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.