Cửa hàng vật lý đang chuyển mình trở thành một điểm chạm chiến lược - nơi thương hiệu thiết lập những tương tác trực tiếp, có chiều sâu và tạo dựng niềm tin bền vững với người tiêu dùng.

Chiều sâu kết nối phía sau một không gian bán lẻ

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, quy mô thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD trong năm 2025, tăng 25,5% so với năm trước và chiếm khoảng 10-11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Sự bùng nổ của không gian số đi liền với việc hình thành một thế hệ tiêu dùng linh hoạt hơn. Theo Purchasing Power Observatory 2025 của Havas, khoảng 50% người tiêu dùng Việt đã quen với việc mua sắm qua mạng xã hội; dù vậy, nhu cầu kiểm chứng sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng vẫn đóng vai trò đáng kể trong quá trình ra quyết định.

Hành trình bán lẻ đa kênh diễn ra song song ở cả không gian trực tuyến và trực tiếp. Ảnh: Shutterstock

Quyết định mua sắm ngày nay hiếm khi diễn ra theo một lộ trình cố định. Người tiêu dùng có thể bắt gặp sản phẩm trên mạng xã hội, tìm hiểu thông số qua website, tham khảo đánh giá trên sàn TMĐT, đến cửa hàng trải nghiệm thực tế rồi hoàn tất giao dịch tại kênh thuận tiện nhất. Ở chiều ngược lại, hành trình mua sắm cũng có thể bắt đầu từ một trải nghiệm ấn tượng tại cửa hàng trước khi tiếp tục trên

Thực tế này đặt ra bài toán mới cho mô hình bán lẻ đa kênh (Omnichannel): Nếu độ phủ quyết định khả năng tiếp cận, thì tính liên kết giữa các kênh sẽ quyết định chất lượng của toàn bộ hành trình. Mỗi điểm chạm vì thế không chỉ đơn thuần tiếp nối thông tin khách hàng đã biết, mà phải bổ sung thêm giá trị cho quyết định tiếp theo.

Trong bức tranh đó, cửa hàng thương hiệu trở thành một trong những mắt xích giúp hoàn thiện hành trình đa kênh mà không thay thế các kênh thương mại điện tử hay hệ thống đại lý bán lẻ.

Những trải nghiệm khó thay thế qua màn hình

Đối với ngành công nghệ, không gian trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Khi trực tiếp dùng thử và trao đổi với đội ngũ tư vấn, người dùng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Quá trình lựa chọn nhờ đó đi từ so sánh tính năng đến thấu hiểu giá trị sử dụng.

Không gian trải nghiệm và mua sắm trong không gian cửa hàng vật lý của Huawei ở Thượng Hải. Ảnh: Huawei Việt Nam

Đặc biệt, cách bài trí tại các cửa hàng vật lý giúp khách hàng không chỉ dùng thử từng dòng máy riêng lẻ, mà còn trực tiếp kiểm chứng sự kết nối mượt mà giữa các thiết bị khi phục vụ từng nhu cầu thực tế: từ làm việc, học tập đến theo dõi sức khỏe. Nhờ đó, lợi ích của việc sử dụng trọn bộ sản phẩm trở nên trực quan và thuyết phục hơn nhiều so với những thông điệp truyền thông đơn lẻ.

Quá trình trải nghiệm trực tiếp cũng mở ra những cuộc trao đổi hai chiều có giá trị. Người dùng được tư vấn và giải đáp trực tiếp, trong khi thương hiệu có thêm cơ hội lắng nghe nhu cầu và những rào cản khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng.

Chính những giá trị vượt ra ngoài một giao dịch đơn lẻ đó đã thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của các mô hình bán lẻ trên toàn cầu. Các dạng cửa hàng trải nghiệm, cửa hàng flagship hay trung tâm dịch vụ (ngày càng phát triển theo định hướng chung: tạo thêm lý do để khách hàng ghé thăm, quay lại và duy trì sự gắn bó với thương hiệu.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng mở ra những hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng quan hệ với thị trường và người tiêu dùng.

Huawei tăng cường điểm chạm trực tiếp tại Việt Nam

Những chuyển động gần đây của Huawei tại thị trường Việt Nam cho thấy thương hiệu đang từng bước củng cố sự hiện diện trên nhiều kênh tiếp cận khách hàng.

Tháng 4/2026,Huawei chính thức đưa cửa hàng trực tuyến vào hoạt động, bổ sung lựa chọn mua sắm bên cạnh hệ thống đối tác bán lẻ truyền thống. (Ảnh: Huawei Việt Nam)

Bên cạnh đó, danh mục thiết bị tiêu dùng cũng được mở rộng hơn từ đồng hồ, vòng đeo tay thông minh đến tai nghe và máy tính bảng. Việc bổ sung một điểm chạm vật lý do thương hiệu trực tiếp xây dựng vì thế là bước tiếp theo trong việc kết nối hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng đó với trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Việc thiết lập một không gian do chính thương hiệu xây dựng chính là bước đi tiếp nối nhằm hoàn thiện mô hình Omnichannel: bên cạnh sự tiện lợi của online và độ phủ của đại lý, khách hàng có thêm một điểm đến chuyên biệt để tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Huawei.

Cửa hàng dịch vụ Huawei sắp có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huawei Việt Nam

Động thái này cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của mô hình cửa hàng vật lý Huawei tại Việt Nam sau nhiều năm. Việc tái thiết lập điểm tiếp xúc trực tiếp cho thấy hãng đang chú trọng hơn đến sự hiện diện tại thị trường, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm sản phẩm và người tiêu dùng thông qua một không gian dịch vụ được xây dựng theo định hướng đồng bộ.

Theo công bố, cửa hàng dịch vụ HUAWEI sẽ xuất hiện tại TP.HCM trong tháng 11/2026.

Ngọc Minh