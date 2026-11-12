Đó là nhận định của lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt khi đề cập đến chuyện giá điện giảm 2%, lãi vay hạ và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, có thêm vốn xoay vòng, chủ động sản xuất và ổn định giá bán.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh. Cùng thời điểm, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được điều chỉnh về 0%, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027. Theo tính toán, chính sách này giúp giá xăng trong nước giảm 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại.

Trước đó, các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Doanh nghiệp có thêm vốn xoay vòng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Doãn Hữu Tuệ, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt, cho biết giá điện, giá xăng dầu và lãi suất cho vay đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, khi giá năng lượng giảm và lãi suất hạ, doanh nghiệp có thể tiết kiệm cả chi phí sản xuất lẫn chi phí vốn.

Doanh nghiệp của ông Tuệ chuyên chế biến và xuất khẩu cà phê. Hiện các dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục 3 ca mỗi ngày để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Dù đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, doanh nghiệp vẫn phải chi 250 triệu đồng/tháng mua điện lưới.

Khi giá điện giảm 2%, công ty có thể tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.





Khi giá giá điện giảm và lãi suất hạ, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí sản xuất lẫn chi phí vốn. Ảnh: Nguyễn Huế

Với khoản dư nợ 100 tỷ đồng, nếu lãi suất thực tế giảm 0,5 điểm phần trăm/năm, doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, tương đương gần 42 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, chi phí vận tải và logistics của doanh nghiệp vào khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Khoản tiết kiệm ở khâu này chưa rõ rệt vì giá cước thường điều chỉnh chậm hơn giá nhiên liệu.

Cộng các khoản trên, số tiền tiết kiệm ước khoảng 47 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 564 triệu đồng mỗi năm. “Lúc khó khăn, doanh nghiệp giảm được một đồng chi phí đầu vào cũng quý”, ông nhấn mạnh. Theo đó, phần chi phí tiết kiệm được cũng có thể dành cho nâng cao chất lượng sản phẩm, tùy vào nhu cầu và sức ép cạnh tranh của từng doanh nghiệp.

Ông Tuệ cho biết, với đơn vị có dư nợ lớn, chỉ một thay đổi nhỏ ở lãi suất cũng có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể. Ở những ngành dùng nhiều điện, mức giảm thể hiện rõ hơn trong giá thành sản xuất.

Tại Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt, vốn vay rẻ hơn giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tăng vốn lưu động, chủ động thu mua, dự trữ nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu trong vụ thu hoạch cà phê, nhất là khi giá cà phê nhân đang ở mức thấp. Tín dụng đến đúng thời điểm cũng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, góp phần ổn định đầu ra cho người trồng.

Ở tầm vĩ mô, ông Doãn Hữu Tuệ nhận định, nếu được duy trì bền vững, việc giảm chi phí sản xuất sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, mở rộng tổng cung và tạo dư địa tăng trưởng mà không gây áp lực lớn lên lạm phát.

Từ công trường đến siêu thị, áp lực tăng giá dịu bớt

Tại công trường Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái (Khánh Hoà), mỗi ngày Công ty CP Sông Đà 10 sử dụng hơn 1.000 lít dầu diesel để thi công khu vực nhà máy và một phần hầm xả. Với mức tiêu thụ này, biến động giá nhiên liệu tác động trực tiếp đến chi phí vận hành máy móc tại công trường.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban điều hành Sông Đà, Chỉ huy trưởng Công ty CP Sông Đà 10, cho biết đơn vị đã ký hợp đồng với nhà cung cấp lớn, bảo đảm nguồn dầu phục vụ thi công. Trong 20 tháng triển khai thi công, công trường chưa từng phải gián đoạn vì thiếu nhiên liệu.

Nhưng khi các loại thuế được giảm về 0, giá dầu diesel hạ nhiệt, doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.





Việc giảm giá bán lẻ điện và điều chỉnh giá xăng dầu góp phần giảm áp lực tăng giá trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Ảnh: Hoàng Hà

Ở khâu bán lẻ, việc giảm giá năng lượng góp phần hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa. Đại diện WinMart cho biết, dù chi phí logistics và chuỗi cung ứng còn chịu sức ép, một số nhà cung cấp đã đề nghị tăng giá bán. Tuy nhiên, siêu thị xem xét kỹ lý do và mức tăng của từng đề xuất do giá đầu vào tác động trực tiếp đến người tiêu dùng.

Nhờ lợi thế quy mô, WinMart và WinMart+ chủ động đàm phán với nhà cung cấp, bảo đảm nguồn hàng và tiết giảm chi phí vận hành để giữ giá ổn định. Theo đại diện doanh nghiệp, giá điện và xăng dầu giảm cũng góp phần giảm áp lực tăng giá trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Doanh nghiệp kỳ vọng cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và các yếu tố tích cực từ thị trường, chính sách sẽ tiếp tục góp phần bình ổn giá, hỗ trợ sức mua trong những tháng cuối năm.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, nguồn lực dành cho các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu đã vượt 64.000 tỷ đồng. Riêng hai tháng cuối năm, nguồn lực để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% ước khoảng 4.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, ngay sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được hạ, giá xăng giảm 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại. Qua đó, giúp người dân giảm bớt chi phí đi lại, doanh nghiệp tiết kiệm tiền nhiên liệu và có thêm dư địa giữ giá hàng hóa.

Sức mua tăng vào cuối năm, cùng với biến động của giá năng lượng thế giới và tỷ giá, vẫn có thể gây sức ép lên mặt bằng giá. Trong bối cảnh đó, ông Thỏa nhận định giá điện giảm tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), còn xăng rẻ hơn góp phần hạn chế đà tăng chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Đồng quan điểm, ông Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, cho rằng giảm giá điện và xăng góp phần hỗ trợ tăng trưởng, nhất là khi dư địa kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm còn hạn hẹp. Việc điều hành tốt giá năng lượng sẽ giúp giảm sức ép lên mặt bằng giá, tạo thêm dư địa thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Điện và xăng dầu là những đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Giá năng lượng giảm giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, có thêm dư địa hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Ở góc độ an sinh, ông Long nhận định, các chính sách này giúp người dân giảm gánh nặng chi tiêu, đồng thời góp phần kiềm chế đà tăng giá hàng hóa, dịch vụ, qua đó chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Theo tính toán của ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, giá điện giảm 2%, giá thành sản xuất ngành thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng khoảng 0,3% và dệt may khoảng 0,2%. Khoản tiết kiệm này tạo dư địa để doanh nghiệp cân nhắc giá bán trong bối cảnh còn chịu sức ép từ các chi phí đầu vào khác. Về tín dụng, các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Với doanh nghiệp, tác động lên dòng tiền thể hiện qua mức lãi suất thực tế được áp dụng và khả năng tiếp cận khoản vay vào đúng thời điểm cần vốn.