Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 20/10, lực lượng chức năng sẽ xử lý các trường hợp vi phạm quy định sử dụng làn đường trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, trong đó có tình trạng xe chạy chậm bám làn trái.

Tối 19/10, đại diện Cục CSGT cho biết, từ ngày 14/10, phương án tổ chức giao thông mới đã được áp dụng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Theo phương án này, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) dành cho các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h. Xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được đi vào làn này.

Xe chạy chậm bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ sẽ bị xử lý từ ngày 20/10. Ảnh: Đình Hiếu

Các phương tiện chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe khác. Sau khi vượt xong, tài xế phải trở về làn 2, nhường đường cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn.

Đối với làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tối thiểu 60km/h.

“Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho các phương tiện đi với tốc độ cao hơn”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Từ ngày 20/10, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử lý các trường hợp vi phạm quy định lưu thông trên làn đường dành cho xe chạy tốc độ cao.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông theo phương án mới nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm nhưng bám làn trái, gây cản trở lưu thông, giảm năng lực khai thác của tuyến đường và ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Cơ quan chức năng kỳ vọng việc phân định rõ làn vượt và làn lưu thông thông thường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc, đồng thời hạn chế xung đột giao thông do các phương tiện sử dụng làn đường không đúng quy định.