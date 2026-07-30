Cục CSGT đang phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam để nghiên cứu thí điểm mô hình "làn vượt xe" trên cao tốc đủ điều kiện, nhằm hình thành thói quen di chuyển văn minh, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nhiều tuyến cao tốc ở Việt Nam chỉ có 2-3 làn xe chạy và một làn khẩn cấp, thậm chí một số tuyến không có làn này. Trước thực tế đó, đề xuất sử dụng làn sát dải phân cách giữa (làn 1) làm làn vượt xe đang được đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tại làn đường này, các phương tiện sẽ bị cấm di chuyển liên tục. Mục đích chính là giữ cho làn đường luôn thông thoáng để các xe có thể vượt qua xe khác cùng chiều an toàn. Sau khi thực hiện xong thao tác vượt, tài xế phải chuyển ngay về làn đường cũ (làn 2 hoặc làn 3) nếu các làn này đang trống.

Quy định này áp dụng nhất quán cho tất cả các loại phương tiện, kể cả xe con. Những tài xế mới hoặc người có thói quen lái chậm được khuyến cáo phải di chuyển ở các làn phía bên phải và tuyệt đối không đi vào làn vượt xe để tránh gây cản trở.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Cục CSGT, nhiều tài xế thắc mắc cách xác định phương tiện có đang “di chuyển liên tục” trên làn vượt hay không. Đại diện đơn vị cho biết, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh, video từ hệ thống camera giám sát trên tuyến hoặc dữ liệu camera hành trình do người dân cung cấp để xử lý.

Cụ thể, trường hợp hình ảnh ghi nhận phương tiện chuyển sang làn 1 để vượt xe, nhưng sau khi vượt xong vẫn tiếp tục lưu thông ở làn này dù các làn 2 và 3 còn trống, đó có thể là căn cứ để cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Khi di chuyển tại làn này, phương tiện vẫn phải đảm bảo tuân thủ tốc độ tối thiểu và không vượt quá tốc độ tối đa cho phép của tuyến đường.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp "ngoại lệ" không bị xử lý hành chính, bao gồm các tình huống cấp thiết hoặc sự kiện bất khả kháng mà tài xế gặp phải.