Khoá đào tạo diễn ra từ ngày 7- 11/9/2026 tại Trung tâm Thử nghiệm VinFast (Hải Phòng).

Các học viên nhận chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo về các quy định ô tô từ JASIC.

Sự kiện cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, đồng thời góp phần khẳng định định hướng phát triển sản phẩm đề cao chất lượng và an toàn của VinFast, cũng như khẳng định năng lực kiểm thử đẳng cấp quốc tế của Trung tâm Thử nghiệm VinFast.

Thử nghiệm va chạm bên theo quy định UN R95 đánh giá khả năng bảo vệ người ngồi khi chịu tác động từ phương ngang.

Tham gia khóa đào tạo gồm các chuyên gia, cán bộ quản lý tại các đơn vị kỹ thuật, trung tâm thử nghiệm an toàn ô tô tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực châu Á. Chương trình được chủ trì thực hiện bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam; VinFast cung cấp cơ sở vật chất, các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho toàn bộ chương trình và trực tiếp đào tạo lý thuyết, thực hành thử nghiệm an toàn va chạm theo quy chuẩn UN R94 (va chạm trước) và UN R95 (va chạm bên hông); Trung tâm Quốc tế hóa Tiêu chuẩn Ô tô Nhật Bản (JASIC) đào tạo về hai quy chuẩn UN R100 (an toàn hệ thống điện áp cao) và UN R154 (đánh giá tiêu thụ năng lượng theo chu trình WLTP), đồng thời cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các thành viên tham gia.

Thử nghiệm va chạm trực diện theo quy định UN R94 đánh giá khả năng bảo vệ người ngồi trong xe.

Khóa đào tạo được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kiểm thử, chứng nhận an toàn và phê duyệt kiểu loại xe cơ giới của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á. Chương trình giúp nâng cao năng lực cán bộ, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để sẵn sàng áp dụng các quy định kỹ thuật của Liên Hợp Quốc và quy trình thử nghiệm tiên tiến, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các loại hình phương tiện xanh sử dụng điện.

Thời điểm túi khí bung, bảo vệ hình nộm trong thử nghiệm va chạm trực diện.

Đóng góp vào thành công của chương trình là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp của VinFast. Đây là cơ sở được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, nổi bật là Trung tâm Kiểm thử An toàn xe với hệ thống đường ray thử nghiệm va chạm dài 250 m, hệ thống điều khiển hiện đại, cho phép thực hiện nhiều bài thử như va chạm trực diện, va chạm lệch tâm, va chạm xe với xe, va chạm bên, va chạm cột, va chạm phía sau… với tốc độ lên tới 120 km/h.

Phòng kiểm thử hiệu suất xe DYNO 4x4 đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường di chuyển.

Hệ thống thử nghiệm Xe trượt gia tốc ngược (Reverse Acceleration Sled Test - RAST) cho phép thực hiện các bài thử và nghiên cứu chuyên sâu cho ghế ngồi, dây đai an toàn và hệ thống túi khí. Trung tâm cũng được trang bị toàn bộ hình nộm thử nghiệm, đầy đủ chủng loại cho yêu cầu thử nghiệm toàn cầu, từ hình nộm dành cho người lớn đến trẻ em, tiêu biểu như Hybrid III, THOR, EuroSID, WorldSID, Q-Series.

Phòng thử nghiệm độ bền toàn xe 4POSTER, mô phỏng đồng thời tác động từ mặt đường và điều kiện khí hậu để đánh giá độ bền và chất lượng vận hành của xe.

Một phòng hiệu chuẩn hình nộm với trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới cũng được đầu tư để làm chủ quá trình vận hành. Bên cạnh đó, Trung tâm còn được trang bị hệ thống đầy đủ các rào cản cho yêu cầu thử nghiệm toàn cầu, tiêu biểu như ODB, MPDB, SOB, MDB, AE-MDB, IIHS MDB; khoảng 1.000 cảm biến gia tốc cùng hơn 500 kênh thu thập dữ liệu; hệ thống đèn chiếu sáng tốc độ cao; hệ thống camera tốc độ cao giúp ghi nhận đầy đủ diễn biến của thử nghiệm đã và đang được vận hành.

Phòng thử nghiệm buồng mưa phun nước từ nhiều hướng để kiểm tra độ kín của thân xe và khả năng ngăn nước xâm nhập vào khoang hành khách.

Với hệ thống thử nghiệm va chạm toàn xe trong nhà và ngoài trời, hệ thống xe trượt gia tốc ngược, phòng hiệu chuẩn hình nộm thử nghiệm va chạm cùng hệ thống thiết bị đo lường hiện đại, Trung tâm có thể triển khai đầy đủ các bài thử theo yêu cầu của các chương trình đánh giá an toàn trên toàn cầu như UN ECE, FMVSS, AIS… và các yêu cầu đánh giá khắt khe hơn để xếp hạng sao trên thế giới như Euro NCAP, US NCAP, ASEAN NCAP, Bharat NCAP…

Không chỉ phục vụ nhu cầu thử nghiệm của VinFast nhằm đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn an toàn cao nhất, Trung tâm Thử nghiệm VinFast còn hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thử nghiệm hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và là địa chỉ tin cậy cho các hoạt động thử nghiệm, đánh giá chất lượng phương tiện của nhiều đối tác trong và ngoài nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng hơn trong lĩnh vực thử nghiệm an toàn và chứng nhận ô tô.

Việc đầu tư cơ sở vật chất bài bản, đồng bộ cho hệ thống kiểm thử, đồng thời tham gia sâu vào các hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật quốc tế cũng cho thấy định hướng phát triển sản phẩm đề cao chất lượng và an toàn của VinFast. Không chỉ đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm ngày càng tốt hơn, VinFast còn đang góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và khu vực.

(Nguồn: VinFast)