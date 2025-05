Sáng 28/5, tại trụ sở VKSND huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) tổ công tác của Cục điều tra hình sự, VKSND Tối cao có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) - mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 mà dư luận đang quan tâm.

Được biết, từ trước đến nay, VKSND Tối cao đã làm việc với các luật sư và đại diện gia đình bà Hiền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cơ quan này chính thức làm việc với bà Hiền. Trước đó, đầu tháng 5, Cục điều tra hình sự VKSND Tối cao đã đến nhà bà này tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn để thăm hỏi và nắm bắt tình hình.

Trong diễn biến liên quan, ngày 26/5 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có thông báo gửi các luật sư và bà Hiền về việc tiếp nhận tố giác tội phạm.

Cụ thể, luật sư và đại diện gia đình nữ sinh Trân đã tố giác hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, mà em Trân là nạn nhân.

Bà Hiền cầm di ảnh bé Trân và 3 con (em của Trân) sau buổi làm việc với cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Ảnh: H.T

Trong buổi làm việc hôm nay, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ghi nhận ý kiến, đề nghị của bà Hiền liên quan tới nguồn tin về tội phạm nói trên.

Bà Hiền cho biết, có hai đề nghị: Một là, đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và điều tra xử lý nghiêm những cán bộ ở Cơ quan CSĐT Công an huyện, VKSND huyện Trà Ôn và Công an tỉnh, VKSND tỉnh Vĩnh Long, nếu có sai phạm thì khởi tố bị can để điều tra theo quy định pháp luật.

Hai là, đề nghị làm rõ vai trò của một lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn (cũ) mà theo gia đình là người chỉ đạo điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên quan đến cháu Trân. Có hay không cán bộ này tác động đến quá trình điều tra vụ tai nạn? Nếu có thì phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng trong sáng nay, luật sư Võ Anh Thư (bảo vệ quyền lợi cho gia đình nữ sinh Trân) thông tin thêm về buổi làm việc: “Phía cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đang xử lý vụ việc theo quy định. Còn tiến độ điều tra, căn cứ theo trình tự của pháp luật. Chúng tôi đã kiến nghị VKSND Tối cao xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm, trả lại công bằng cho bé Trân, đúng bản chất của vụ việc”.