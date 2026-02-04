Văn bản hoả tốc nêu rõ, ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 08/CĐ-TTg về việc tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát Tết Nguyên đán. Đồng thời ưu tiên giải quyết thông quan ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã đảm bảo hồ sơ theo quy định và hướng dẫn có liên quan của các bộ chuyên ngành.

Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát Tết Nguyên đán. Ảnh minh hoạ: Phạm Công

Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan báo cáo ngay về Cục (qua Ban Giám sát quản lý) về tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.

Riêng đối với số liệu thực phẩm còn tồn đọng tại cảng chưa làm thủ tục, chưa thông quan, cần báo cáo về Cục Hải quan vào 8h sáng và 13h30 hàng ngày. Trong đó, số liệu báo cáo theo 3 nhóm hàng hóa quy định tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 46 của Chính phủ, gồm: hàng hóa đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan và hàng hóa đến cảng cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai.

Cục Hải quan cũng yêu cầu Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan bố trí cán bộ trực đảm bảo hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoạt động thông suốt trong đợt cao điểm này.