Ngày 23/12, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Theo báo cáo của Cục Quản lý giá, năm 2025 ghi nhận nhiều biến động lớn của kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, thiếu vững chắc; đầu tư và tiêu dùng quốc tế còn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát lạm phát trong nước được đánh giá là một thành công đáng ghi nhận. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2025 tăng 3,29%, nằm trong giới hạn mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Công tác quản lý, điều hành giá không chỉ góp phần kiểm soát lạm phát, mà còn tạo nền tảng để triển khai đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Cục Quản lý giá đã phối hợp chặt chẽ với Cục Dự trữ Nhà nước tham mưu Bộ Tài chính hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Cục Quản lý giá đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, tránh tăng giá bất hợp lý, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân.

Đặc biệt, Cục Quản lý giá đã phối hợp chặt chẽ với Cục Dự trữ Nhà nước tham mưu Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản như thóc, gạo dự trữ quốc gia; đồng thời thông báo kịp thời chi phí xuất kho tối đa gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, phục hồi sau thiên tai, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.

Ngày 13/11/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 244 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó xác định mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.

Để thực hiện mục tiêu này, công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2026 được xác định vừa phải kiểm soát chặt lạm phát, vừa tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, đồng thời triển khai lộ trình giá thị trường đối với các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý khi điều kiện cho phép.

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến cho biết, thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với thách thức trong công tác quản lý giá, tập trung kiểm soát lạm phát năm 2026 theo mục tiêu đề ra.