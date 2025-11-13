Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Gia Lai, chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền Trung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các Phó Thủ tướng; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Hội nghị đánh giá, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế, Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với “lũ chồng lũ, bão chồng bão," gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân. Đợt thiên tai này rất nặng nề, ước tính sơ bộ gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, ảnh hưởng 0,2-0,4% tăng trưởng.

Riêng bão số 13 đã làm 6 người chết, 39 người bị thương; 1.279 nhà bị sập, đổ; gần 90.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập; 524 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng; hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ. Chính phủ, Thủ tướng đã kịp thời xuất cấp dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương khắc phục thiên tai, bão lũ. Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ 1.465 tỷ đồng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 206 tỷ đồng hỗ trợ 7 địa phương khu vực miền Trung. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã triển khai hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, hàng ngàn phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 692 tấn hạt giống. Bộ Tài chính xuất cấp 5.300 tấn gạo hỗ trợ các địa phương...

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng, thiệt hại do thiên tai vừa qua là rất lớn, công tác khắc phục hậu quả cần nhiều nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, giảm thiểu thiệt hại. Thủ tướng biểu dương các lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp sức, chia sẻ, hỗ trợ các địa phương, nhân dân vượt qua khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng nòng cốt như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên gia đình có người thiệt mạng, mất tích, hỗ trợ theo phong tục địa phương; tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh.

Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối kinh phí dự phòng năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các đề xuất, chậm nhất trước 12 giờ ngày 14/11 trình Chính phủ phương án hỗ trợ để lo chỗ ở cho nhân dân. Lưu ý nhân dịp này các bên liên quan cần tái cơ cấu chỗ ở của nhân dân để tránh chỗ nguy hiểm, không ở sát mặt biển, Thủ tướng yêu cầu cùng với Trung ương, các địa phương cũng phải huy động nguồn dự trữ để hỗ trợ người dân dựng lại, sửa chữa 1.900 nhà bị sập đổ, 67.000 nhà bị tốc mái.

Thủ tướng yêu cầu địa phương nhanh chóng khôi phục hạ tầng điện, nước sạch, giao thông, viễn thông; tiếp tục rà soát, huy động mọi phương tiện tiếp tế cho các hộ dân bị thiếu đói, di dời nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm việc cấp gạo phải được triển khai ngay trong ngày 14/11. Cùng với đó, địa phương tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có công giúp công, ai có của giúp của”.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, dọn dẹp cơ sở sản xuất, nhà dân bị sập đổ, hư hỏng. Các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, lỗi hợp đồng với bạn hàng nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, khắc phục ngay những vấn đề liên quan trường học. Bộ Y tế nắm tình hình, cùng với địa phương khắc phục hậu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả phải vào cuộc với tinh thần “lũ rút đến đâu, khôi phục đến đó”, nhanh chóng khôi phục sinh kế cho nhân dân. Các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng hoãn, giãn, khoanh nợ; ngành Tài chính hoãn các khoản thuế, phí, lệ phí; ngành Bảo hiểm sớm chi trả bước đầu để doanh nghiệp khắc phục hậu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là giống cây trồng vật nuôi.

Bộ Xây dựng rà soát hệ thống giao thông. Bộ Công Thương rà soát, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nước, nguyên vật liệu cho xây dựng; tránh việc thiếu nguồn hàng, dẫn đến tình trạng găm hàng, đội giá. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự thảo Nghị quyết của Chính phủ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Lưu ý tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ thống kê thiệt hại do thiên tai ở các địa phương, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vào cuộc tích cực, chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trước đó, sau khi kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão 13 tại các xã, phường ven biển của tỉnh Gia Lai, Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Thủ tướng biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đặc biệt là tinh thần cương quyết di dời dân, tránh được hậu quả nặng nề về người. Đánh giá cao việc tỉnh đã khôi phục hệ thống điện, viễn thông, tuy nhiên Thủ tướng nêu rõ, còn nhiều hộ dân bị mất nhà cửa, các trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng chưa thể dựng lại, do đó cần chia sẻ, hỗ trợ nhân dân khôi phục chỗ ở, không để ai không có chỗ ở, không để ai bị đói, rét, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh thống kê chính xác các thiệt hại về số hộ gia đình bị trôi nhà, sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hư hỏng nặng; dành ngay số tiền 60 tỷ đồng mà tỉnh đã nhận từ các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị hỗ trợ để làm ngay khu tái định cư trong điều kiện khẩn cấp để bảo đảm bà con có chỗ ở mới, sửa chữa ngay những nhà bị hỏng; thực hiện ngay tái định cư dân cư ven biển, di dời vào bên trong, phía mặt biển dành để xây dựng không gian du lịch, công cộng...

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng, hạng mục bị hư hại hoặc thiếu để triển khai hoàn thiện ngay, nhất là hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa; tạo việc làm, sinh kế cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, thanh niên... quyết liệt vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sửa chữa để có mặt bằng cho sản xuất, kinh doanh. Hệ thống ngân hàng bố trí gói tín dụng, có chính sách giãn, hoãn nợ để doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão lũ. Ngành Tài chính khoanh, giãn các khoảng nợ; nghiên cứu giảm thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai. Ngành Bảo hiểm phải tính toán thiệt hại, trước mắt ứng một phần để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp.

Bão 13 gây thiệt hại cho tỉnh Gia Lai ước tính khoảng 5.900 tỷ đồng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cần nắm tình hình dự phòng còn lại, cân đối chung để có hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Trước mắt, tỉnh cần sử dụng nguồn dự trữ để khắc phục khẩn cấp đối với các hạ tầng thiết yếu. Hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc động viên nhân dân vượt qua khó khăn...

Theo Vietnam+