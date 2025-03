Số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3 cho thấy, bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 28/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 1/2025.

Giá vàng tăng vọt do căng thẳng thương mại leo thang.

“Trong tháng 2/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ”, Cục Thống kê cho hay.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước. Đồng thời, tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024.

Bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê, giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung, giá ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 2/2025 tăng 0,34% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đơn vị thống kê, trong mức tăng 0,34% của CPI tháng 2/2025 so với tháng trước có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong đó, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm giao thông tăng cao nhất với 0,63% (làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,55%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%.

Cùng với đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,18%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%; nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,02%.

Ở chiều ngược lại, hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là bưu chính viễn thông và may mặc, mũ nón, giày dép.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2025 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân hai tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,27%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.