Cục Thuế xác định thu nhập từ tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử chịu thuế thu nhập cá nhân 5%; TikTok Shop có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay.

Thu nhập từ tiếp thị liên kết chịu thuế thu nhập cá nhân 5%

Cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam, hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Văn bản được ban hành sau khi Chi cục Thuế Thương mại điện tử nhận được đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate) trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, trường hợp cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể ký với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập theo quy định của pháp luật về lao động, khoản tiền này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định.

Cục Thuế xác định thu nhập từ tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử chịu thuế thu nhập cá nhân 5%. Ảnh: Minh Thu

Trong khi đó, trường hợp cá nhân sáng tạo nội dung số, quảng bá sản phẩm, làm tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc nhãn hàng thông qua hoạt động kinh doanh, không phải tiền lương, khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về thuế suất thuế TNCN, Cục Thuế dẫn quy định của Luật Thương mại điện tử, theo đó, dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử là việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự được liên kết với nền tảng thương mại điện tử.

Do đó, hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử áp dụng thuế suất dành cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số.

Mức thuế suất thuế TNCN đối với nhóm hoạt động này là 5%, theo điểm đ khoản 3 Điều 7 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15.

TikTok Shop phải khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế

Về trách nhiệm thuế của chủ quản nền tảng, Cục Thuế căn cứ Điều 43 Nghị định số 252/2026 để hướng dẫn nghĩa vụ của TikTok Shop.

Theo đó, trường hợp TikTok Shop là chủ quản nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, đơn vị này có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế cũng hướng dẫn chứng từ đối với khoản chi trả cho dịch vụ tiếp thị liên kết khi doanh nghiệp xác định chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo quy định, các khoản chi phí của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025.

Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết do hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp, trường hợp bên cung cấp có doanh thu vượt 1 tỷ đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn do hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát hành làm chứng từ trong hồ sơ ghi nhận chi phí tính thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng, hồ sơ ghi nhận chi phí phải có chứng từ chi trả tiền theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký, chịu trách nhiệm.

Đối với giao dịch có giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên của từng hộ, cá nhân kinh doanh, việc thanh toán phải thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, với hàng hóa, dịch vụ được cung cấp qua nền tảng thương mại điện tử, người bán có quyền yêu cầu chủ quản nền tảng cung cấp thông tin người mua, thông tin liên quan đến giao dịch, thời điểm giao hàng và xác nhận trạng thái hoàn tất đơn hàng trên hệ thống để lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có trách nhiệm cung cấp các thông tin này để người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 254/2026.