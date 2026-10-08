Doanh nghiệp kiến nghị chính sách thuế cần ổn định, có lộ trình rõ ràng và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh do cách hiểu, áp dụng khác nhau hoặc hồi tố sau thanh tra, kiểm tra.

Doanh nghiệp nhỏ cần được ưu tiên cải cách thủ tục thuế

Phát biểu tại diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Theo ông, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan.

Đối với lĩnh vực thuế, công tác quản lý đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Chính sách thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà ngày càng được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong khi đó, lĩnh vực hải quan tiếp tục triển khai cải cách, hiện đại hóa, với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý thông qua đơn giản hóa quy trình, thủ tục và ứng dụng công nghệ. Đây cũng là ngành sớm nhất triển khai quản lý rủi ro.

“Hải quan ngày nay không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch hàng hóa được dự báo sớm chạm mốc 1.000 tỷ USD, mà còn tác động trực tiếp đến thời gian, chi phí và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Những kết quả trong cải cách thuế và hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” do Tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức ngày 8/10. Ảnh: N.L

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cần được ưu tiên trong chính sách thuế và tài chính.

Theo ông, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cần tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục kê khai, nộp thuế.

Từ thực tiễn, đại diện VCCI lưu ý tình trạng pháp luật thuế không thay đổi nhưng pháp luật chuyên ngành được sửa đổi có thể tạo ra sự không thống nhất trong áp dụng. Vì vậy, ông đề nghị cần tăng cường sự đồng bộ giữa pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành để giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, trước tâm lý lo ngại của doanh nghiệp về việc chính sách thuế có thể bị áp dụng hồi tố sau quá trình thanh tra, kiểm tra, ông Tuấn kỳ vọng việc giám sát thực thi chính sách sẽ được triển khai tốt hơn, hạn chế rủi ro phát sinh cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mong chính sách thuế ổn định, giảm rủi ro

Ông Đào Công Quyết, Trưởng ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) kiến nghị duy trì tính ổn định và xây dựng lộ trình rõ ràng đối với các chính sách thuế quan trọng liên quan đến ô tô sản xuất trong nước. Điều này giúp các nhà sản xuất chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

VAMA cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, nghiên cứu các cơ chế ưu đãi đối với phương tiện thân thiện với môi trường, đồng thời tính đến hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước.

Một nội dung khác được VAMA nhấn mạnh là tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia giữa cơ quan Hải quan, Thuế và Cục Đăng kiểm. Việc liên thông dữ liệu có thể giúp giảm số lượng chứng từ phải bổ sung, đẩy nhanh thông quan và các thủ tục liên quan.

VAMA cũng mong muốn có cơ sở dữ liệu hướng dẫn mã hàng hóa thống nhất để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong khai báo.

Ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, cho biết cơ quan hải quan đã nâng cấp hệ thống một cửa quốc gia giai đoạn 3 và tiếp tục tiếp nhận các đóng góp liên quan đến mã hàng hóa.

Hải quan cũng có cơ chế xác định trước mã số hàng hóa, đồng thời có các trung tâm kiểm định, giúp doanh nghiệp chủ động xác định mã số và góp phần bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện.

Đối với ngành đồ uống, đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát (VBA) cho biết, trong bối cảnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu được đặt ra, VBA mong muốn ngành thuế tiếp tục quan tâm đến những khó khăn của doanh nghiệp và có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Trả lời kiến nghị từ đại diện Hiệp hội, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho rằng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu và nước giải khát cần được xem xét trên tổng thể, hài hòa nhiều lợi ích, từ bảo đảm nguồn thu, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đến mục tiêu sức khỏe cộng đồng và định hướng hành vi tiêu dùng.

Với nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết thực, ông Mai Sơn cho hay Chính phủ cũng có định hướng giảm thuế đối với những nhóm hàng nhất định nhằm khuyến khích tiêu dùng, sản xuất và lưu thông.

Đại diện Cục Thuế khẳng định, các ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp đều được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.