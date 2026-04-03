Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phối hợp ngăn chặn hành vi gian lận thuế sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính.

Theo cơ quan thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử, các phần mềm quản lý bán hàng, kế toán thuế, kê khai thuế… đã mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế, giúp giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm.

Trong đó, một hệ thống sổ được sử dụng để báo cáo với cơ quan thuế và hệ thống sổ còn lại được vận hành nội bộ để ghi nhận đầy đủ doanh thu thực tế với mục tiêu giảm nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế, hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song hai hệ thống sổ sách kế toán. Ảnh minh họa.

Theo cơ quan thuế, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế theo quy định tại Điều 17, Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Quy định hiện nay, tất cả nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời trên một hệ thống sổ kế toán tài chính duy nhất.

Việc sử dụng song song hai hệ thống sổ kế toán nhằm che giấu doanh thu, che giấu quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội.

Cục Thuế đề nghị các tổ chức phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi gian lận thuế.

Cụ thể, không phát triển, tích hợp hoặc hỗ trợ triển khai các hệ thống phần mềm có khả năng vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm.

Chủ động tích hợp các cơ chế cảnh báo, ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu và tự động phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống phần mềm kế toán, thông báo kịp thời cho khách hàng để phòng ngừa từ sớm nguy cơ bị lợi dụng vào các mục đích gian lận thuế.

Thực hiện kết nối phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán và giải pháp hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp để truyền tự động, đầy đủ dữ liệu hóa đơn điện tử của người nộp thuế đến cơ quan thuế theo từng giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật về sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, Cục Thuế đề nghị các tổ chức phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong cung cấp thông tin về khách hàng vận hành song song hai hệ thống phần mềm sổ kế toán tài chính (thông tin cung cấp gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh).

Lập danh sách toàn bộ khách hàng đã sử dụng phần mềm sổ kế toán tài chính do tổ chức cung cấp đến hết ngày 31/3 và gửi về Cục Thuế trước ngày 8/4. Đồng thời, định kỳ trước ngày mùng 5 của tháng tiếp theo, các tổ chức gửi thông tin cập nhật các trường hợp thay đổi về danh sách khách hàng sử dụng về Cục Thuế.