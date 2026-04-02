Bộ Tài chính vừa công bố bản giải trình, tiếp thu dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về bổ sung dầu hỏa, mazut vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường. Hai mặt hàng này không được đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, do không thuộc diện chịu thuế.

Hiện thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít theo Quyết định số 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3.

Trong khi dầu hỏa, dầu mazut vẫn chịu thuế bảo vệ môi trường lần lượt 600 đồng/lít và 1.000 đồng/lít; còn thuế giá trị gia tăng là 10%.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường với dầu hỏa, dầu mazut về 0, tương tự xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Bộ Công Thương, tuy mặt hàng dầu hỏa chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0,1%) trong tổng lượng xăng dầu tiêu thụ của nền kinh tế, nhưng chiếm khoảng 40% sản lượng dầu hỏa được sử dụng để thắp sáng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, sông nước.

Đối với dầu mazut chiếm tỷ trọng 1,5% trong tổng lượng xăng dầu tiêu thụ của nền kinh tế, nhưng có đặc thù là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong các ngành công nghiệp và ngành vận tải như: sản xuất điện (nhiệt điện), lò hơi công nghiệp, lò nung xi măng, gạch, thép, quá trình hóa dầu và là nguyên liệu chính cho tàu thủy, tàu chở hàng, tàu dầu cỡ lớn.

Trong bối cảnh chiến sự xảy ra ở Trung Đông, giá mặt hàng dầu hỏa biến động bất thường, tăng rất cao và giá dầu mazut cũng tăng theo giá thế giới, vì vậy cũng cần được bình ổn giá.

Trước đó, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, dầu hỏa được sử dụng phổ biến tại vùng nông thôn, miền núi - nơi người dân có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhất trước biến động giá năng lượng.

Do vậy, VCCI đã đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc bổ sung dầu hỏa vào phạm vi điều chỉnh của nghị quyết hoặc giải trình rõ lý do loại trừ.

Trong tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế với xăng dầu, tương tự như Quyết định số 482, từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Cụ thể đề xuất, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.