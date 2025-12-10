Luật Thương mại điện tử yêu cầu người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ xác thực danh tính. Người bán có thể bị từ chối nếu không cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Người livestream không được đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành hay các nội dung liên quan đến hàng hóa, dịch vụ; cũng không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.

Khi phát hiện vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người livestream phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị.

NSND Tự Long giới thiệu các sản phẩm gạo Việt được bán trên sóng livestream tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình trước đó, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, cơ quan soạn thảo quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia trong quá trình livestream bán hàng (bao gồm người bán, người livestream và chủ quản nền tảng) nhằm tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Đối với mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, dự thảo luật đã xác định đây là một loại hình nền tảng riêng, độc lập, được thiết kế hệ thống nghĩa vụ phù hợp với tính chất hoạt động, không áp dụng máy móc các quy định như đối với nền tảng thương mại điện tử trung gian, nhưng vẫn bảo đảm không tạo ra khoảng trống trách nhiệm, đặc biệt trong quản lý nội dung kinh doanh, phối hợp xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Định danh người bán trên sàn thương mại điện tử

Bộ trưởng Công Thương cũng cho biết, quy định về định danh người bán trên sàn được xây dựng trên cơ sở khai thác hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) nhằm góp phần làm sạch thị trường thương mại điện tử và hạn chế hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua khả năng truy vết người bán. Việc này cũng hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Về trách nhiệm của chủ quản nền tảng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý dựa trên mô hình hoạt động và chức năng của nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, yêu cầu về chỉ định đại diện theo ủy quyền, thành lập pháp nhân hoặc chỉ định pháp nhân theo ủy quyền sẽ được áp dụng căn cứ vào mô hình, chức năng hoạt động của nền tảng thương mại điện tử, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong nước.

Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD trong năm ngoái, tăng trưởng 20% so với 2023. Lĩnh vực này chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước, đứng thứ ba Đông Nam Á. Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường xấp xỉ 63 tỷ USD.