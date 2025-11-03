Quốc hội sáng nay nghe Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày về dự thảo Luật Thương mại điện tử (TMĐT).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự thảo luật gồm 7 chương, 48 điều.

Theo tờ trình, các nhóm trách nhiệm chung của các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT gồm: Minh bạch thông tin, báo cáo trực tuyến định kỳ, kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật, lưu trữ thông tin giao dịch.

Trong minh bạch thông tin, dự thảo quy định nền tảng TMĐT phải bảo đảm các thông tin sau được công bố công khai và minh bạch: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán (đây là điểm mới so với nghị định, phải hiển thị thông tin của người bán); thông tin về hàng hóa, dịch vụ; nội dung cơ bản về điều kiện hoạt động công khai trên nền tảng TMĐT.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tờ trình dự thảo Luật Thương mại điện tử. Ảnh: Quốc hội

Với báo cáo trực tuyến định kỳ, dự thảo nêu rõ thông qua nền tảng quản lý hoạt động TMĐT hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp là nền tảng số lớn, phải thực hiện báo cáo trực tuyến về kết quả gỡ bỏ theo thời gian thực thông qua nền tảng quản lý hoạt động TMĐT.

Nền tảng TMĐT phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin trước khi hiển thị trên nền tảng; rà soát, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh.

Ngoài ra, nền tảng TMĐT phải lưu trữ thông tin giao dịch bao gồm: Thông tin về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đăng tải; thông tin liên quan đến nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch trên nền tảng trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Với hoạt động bán hàng livestream, dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng TMĐT. Cụ thể, chủ nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Với người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Với người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành.

Người livestream cũng phải thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ.

Với hoạt động tiếp thị liên kết, dự thảo luật quy định theo hướng tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị liên kết; có cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động của người tiếp thị liên kết; ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Người tiếp thị liên kết không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ; không được thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai vi phạm pháp luật.

Cần quy định rõ ràng hơn về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng TMĐT theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình nền tảng TMĐT, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng.

Ủy ban đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi trách nhiệm của chủ quản được xác định trên cơ sở có chức năng đặt hàng trực tuyến, livestream bán hàng gắn với đặt hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên nền tảng hoặc có tính năng hỗ trợ dịch vụ thanh toán, dịch vụ logistics (bao gồm cả hình thức hỗ trợ tích hợp với chức năng liên lạc trực tuyến) trên nền tảng để có quy định với mức độ phù hợp.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, theo cơ quan thẩm tra, cần quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật TMĐT.

Quy định này cũng cần phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị hoàn thiện quy định theo nguyên tắc bảo đảm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế, tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể.