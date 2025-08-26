Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ tham gia Lễ báo công dâng Bác trước thềm A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dàn nghệ sĩ trẻ tham gia có Đỗ Hoàng Hiệp, Đen Vâu, Bảo Thanh, Hiếu Nguyễn, Anh Tú, Erik, Đức Phúc, Nguyên Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Xuân Bắc và các nghệ sĩ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau đó thăm nhà sàn, ao cá, khu vườn và căn nhà nơi Bác Hồ từng làm việc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Xuân Bắc và các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ với phóng viên VietNamNet trong xúc động: "Tôi đang sống trong những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Được cùng các anh chị em nghệ sĩ cùng vào thăm Nhà sàn Bác Hồ để lại nhiều cảm xúc tuyệt đẹp. Bên cạnh niềm vinh dự, tôi còn thấy niềm thương mến trào dâng khi được có mặt trực tiếp nơi Bác đã từng sinh sống, làm việc mỗi ngày. Nơi ao cá này, khu vườn, nhà sàn này... là nơi ghi dấu chân Bác kính yêu sớm chiều!".

Trong trang phục công an, diễn viên Bảo Thanh nói rất vinh dự và tự hào khi được chọn là gương mặt tiêu biểu đại diện Bộ Công an tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Diễn viên Bảo Thanh trong trang phục công an. Ảnh: FBNV

Còn với diễn viên Hiếu Nguyễn, đây là ngày đặc biệt khó quên trong đời.

"Với tôi, nghệ thuật là cầu nối để chạm đến trái tim mọi người. Người làm nghệ thuật như chúng tôi luôn khao khát mang đến những cảm xúc chân thật, câu chuyện truyền cảm hứng và niềm vui. Huy hiệu không chỉ là sự ghi nhận còn là lời nhắc nhở rằng con đường nghệ thuật mà chúng tôi đang đi là phù hợp - con đường của sự cống hiến và kết nối. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, để mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là nguồn động lực và niềm vui cho khán giả", anh chia sẻ khoảnh khắc đón nhận huy hiệu Bác Hồ cao quý.

Các nghệ sĩ được trao huy hiệu Bác Hồ cao quý

Ca sĩ Erik viết: "Thăm nhà sàn Bác từng sống, làm việc, được nghe những câu chuyện và tư tưởng vì dân, vì nước của Bác, chúng tôi càng thêm biết ơn Bác - vị lãnh tụ vĩ đại quên mình để lo cho đất nước. Hoà bình đẹp lắm, Bác ơi! Đời đời nhớ ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Trong khi đó, MC Nguyên Khang xúc động khi xem thước phim về những ngày cuối đời của Bác - người đã dành trọn cho đất nước quê hương, cho toàn dân vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

Các nghệ sĩ tham gia Lễ báo công dâng Bác.

"Hôm nay Hà Nội mưa rất lớn nhưng sự quan tâm đồng hành và chia sẻ của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc và các đồng chí lãnh đạo thật sự rất ấm áp, chúng tôi không thể nào quên. Khoảnh khắc ý nghĩa trọn vẹn khi anh em nghệ sĩ chúng tôi được cài lên ngực áo huy hiệu Bác Hồ một cách rất trân trọng và tự hào", MC Nguyên Khang viết.

Hải Ly