Soobin và Chi Pu. Ảnh: FBNV

Hưởng ứng A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Sao nhập ngũ Concert lấy chủ đề Giao điểm tự hào sẽ diễn ra vào tối 24/8 tại Công viên Sáng tạo (Thủ Đức, TPHCM) với quy mô dự kiến 20 nghìn khán giả.

Đêm nhạc quy tụ gần 25 nghệ sĩ như: Soobin, Trúc Nhân, Chi Pu, Dương Hoàng Yến, Jun Phạm, Trang Pháp, Hương Giang, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên, Duy Khánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Bùi Công Nam... - phần lớn từng tham gia các mùa Sao nhập ngũ.

Sân khấu ngoài trời hơn 1.000m2, dự kiến đón 20.000 khán giả. Điểm nhấn của sân khấu là hình ảnh ngôi sao như sự hiện diện thiêng liêng của ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Theo BTC, sẽ là hình ảnh thú vị khi các nghệ sĩ tham gia như những "ngôi sao nhỏ" biểu diễn dưới "ngôi sao lớn".

Nhạc mục hơn 30 bài, là cầu nối quá khứ và hiện tại, nơi tinh thần, ký ức của người lính Cụ Hồ được truyền lại cho thế hệ hôm nay qua âm nhạc.

Ê-kíp gồm: đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, biên đạo Long Kenji, đạo diễn hình ảnh Trần Film và chuyên gia âm thanh - ánh sáng Vĩ Khang.

BTC mong muốn dùng âm nhạc chạm đến cảm xúc, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

