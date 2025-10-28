Chiều 28/10, người hâm mộ bất ngờ phát hiện nhiều MV nổi tiếng của ca sĩ Binz như Krazy, They said và Thôi anh không chơi đâu đã không thể truy cập trên YouTube. Đây là những bản hit đã đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh đặc trưng của rapper.

Ngoài Binz, ca sĩ Soobin cũng ẩn ca khúc Luật anh hợp tác cùng Andree Right Hand thuộc album Bật nó lên. Rapper Rhymastic cũng có 3 bài bị ẩn gồm Vẽ khói, SS Swag và Chưa từng cheer ly.

Phản hồi VietNamNet, đại diện SSL - đơn vị quản lý nghệ sĩ này - giải thích về động thái bất ngờ: "Xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa, chúng tôi đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty.

Trong thời gian tới, SSL sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc theo ngôn ngữ riêng nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh".

Điều đáng chú ý là đây không phải biện pháp áp dụng riêng với Binz mà là chiến dịch rà soát toàn diện các sản phẩm nghệ thuật của công ty SpaceSpeakers thể hiện cam kết phát triển những dự án âm nhạc truyền tải thông điệp tích cực.

Các ca khúc bị gỡ bỏ đều sở hữu lượng người xem khổng lồ, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách nổi loạn đã trở thành thương hiệu của Binz nhiều năm qua. Cụ thể, They said chứa lời ca ám chỉ về chất kích thích: "Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói". Trong khi đó, hai bản nhạc Krazy và Thôi anh không chơi đâu bị phê phán vì lời bài hát mang tính chất khiêu dâm.

Không chỉ dừng lại ở 3 MV trên, ca khúc Nguyên team đi vào hết - sản phẩm hợp tác giữa Binz và Triple D - cũng đã biến mất khỏi YouTube. Tuy nhiên, kênh YouTube chính thức của rapper vẫn duy trì hoạt động bình thường với những sản phẩm gần đây như: Bigcityboi, Hit me up và EP Duyên keep cầm ca tiếp tục được công chúng thưởng thức.

Động thái của SSL diễn ra chỉ 1 ngày sau cuộc họp quan trọng do Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào 27/10 nhằm bàn về các ca khúc có nội dung không phù hợp và lệch chuẩn giá trị.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhấn mạnh tiêu chí đánh giá tác phẩm nghệ thuật: "Mọi tác phẩm nghệ thuật đều phải đảm bảo 3 yếu tố: giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục và truyền tải thông điệp nhân văn tích cực. Bất kỳ biểu hiện nào vi phạm thuần phong mỹ tục thông qua ca từ hay trang phục đều sẽ bị xử lý một cách nghiêm túc".

