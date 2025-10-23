Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao nghi vấn một câu rap trong bài Trình của HIEUTHUHAI cổ xúy sử dụng chất cấm.

Cụ thể, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM có dấu tick xanh xác nhận chính chủ "điểm danh" những ca khúc thịnh hành chứa nội dung độc hại, cổ vũ sử dụng trái phép chất cấm, ma túy trong đó có bài Trình với câu "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?".

Do làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, công ty quản lý đã làm việc với rapper HIEUTHUHAI và phát ngôn chính thức về vụ việc.

Theo đó, HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và phát hành bài Trình vào tháng 9/2024 trong bối cảnh bị khán giả chê trách "mất chất, ủy mị" cũng như so sánh với những bài nhạc rap khác.

Rapper HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV

Câu "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thuỷ bật cho mấy thằng nhãi nghiến?" có ý châm biếm lối nghĩ nhạc rap phải gai góc, thô tục.

Công ty quản lý khẳng định HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy tệ nạn xã hội hay kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bài rap Trình đưa ra thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ. Nam rapper cũng đã biểu diễn bài này tại nhiều sân khấu lớn, nhỏ.

"Là một nghệ sĩ trẻ, HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời nỗ lực lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng", trích văn bản.

HIEUTHUHAI và công ty cũng sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi và làm rõ những thông tin liên quan đến bài hát.