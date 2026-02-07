Hòa chung niềm vui trước thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong không khí đất nước đón chào mùa xuân mới 2026, thầy trò trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp vừa tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.

Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, niềm vui háo hức, sự trải nghiệm sâu sắc của học sinh toàn trường. Đây là một sự kiện quan trọng, một lễ hội có quy mô lớn tích hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục định hướng, bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.

Học sinh khối THCS tham gia nhiệt tình vào các trò chơi dân gian

Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 được nhà trường tổ chức có điểm đặc biệt, lễ hội khắc sâu cho học sinh nhận thức về văn hóa bản địa, văn hóa “gốc” của người Việt Nam thông qua các Di sản văn hóa phi vật thể. Tổ Ngữ văn của trường nhận nhiệm vụ trực tiếp tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian.

Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 là một lễ hội lớn với số lượng hơn 200 học sinh ở tất cả các khối lớp trong toàn trường biểu diễn. Các em được biểu diễn các tiết mục Hát xoan mời trầu, đố chữ, mó cá để có thêm hiểu biết nét đẹp trong văn hóa thời Vua Hùng. Học sinh được trực tiếp tham gia các tiết mục văn nghệ tái hiện công việc lao động sản xuất trồng lúa, tát nước, cấy cày để hiểu sâu về nền văn minh lúa nước của người Việt.

Điều thú vị là khi học sinh khi tham gia tập luyện các em thật sự hào hứng và khao khát khám phá văn hóa cội nguồn.

NSND Xuân Bắc cùng chung vui không khí lễ hội với nhà trường.

Điểm nhấn trong Lễ hội văn hóa dân gian 2026 chính là học sinh được làm chủ thể. Học sinh trực tiếp biểu diễn và trải nghiệm chứ không đơn giản chỉ xem hội. Các em được hóa thân vào các vai chèo để diễn tiết mục Chèo hề mồi. Các trò chơi dân gian như Bịt mắt đánh trống, Nu na nu nống, Rồng rắn lên mây được các học sinh khối THCS tham gia hào hứng.

Đặc biệt là trò chơi đấu vật vô cùng hấp dẫn, tiếng trống vật vang lên rộn ràng hối thúc, các đô vật là những học sinh khối 10, khối 11 khiến tinh thần lễ hội thực sự nóng lên trong tiếng vỗ tay không dứt.

Là khách mời đặc biệt trong Lễ hội văn hóa dân gian của trường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã căn dặn học sinh toàn trường: "Các con được học tập và lớn lên trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Các con phải biết tự hào Việt Nam là đất nước có bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo. Thế hệ các con có trách nhiệm giữ gìn và phát huy". Lời chia sẻ với học sinh của nghệ sĩ được học sinh toàn trường hưởng ứng bằng sự lắng nghe và những tràng vỗ tay giòn giã.