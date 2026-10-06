Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, Cục Tuyên huấn có tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 11/5/1946.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức: Cục Tuyên huấn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là sự khẳng định những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Ảnh: Minh Nhật

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong QĐND và dân quân tự vệ Việt Nam, Cục Tuyên huấn đã tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, quy chế, quy định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; quản lý tư tưởng, định hướng dư luận; công tác báo chí, tuyên truyền miệng...

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phong trào thi đua Quyết thắng được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội.

Cục Tuyên huấn đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Quân đội, cũng như ngày truyền thống của các đơn vị.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Minh Nhật

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội được thành lập từ rất sớm.

Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, dũng cảm, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn.

Ông nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược” trong xây dựng, phát triển QĐND và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cục Tuyên huấn phải thực sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, những điểm nghẽn về tư tưởng; chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành vấn đề lớn, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Nhật

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Ông cũng lưu ý chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cục Tuyên huấn phải chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; từ chờ thông tin đến chủ động tạo thông tin; từ xử lý một vụ việc đến quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng; đối tượng tác động không chỉ là cán bộ, chiến sĩ mà còn là nhân dân.