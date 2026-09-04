Ban Bí thư kết luận giai đoạn 2026-2030 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 140 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về nội dung, quy mô và phương thức tổ chức, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm.

Hình ảnh tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Hải

Ban Bí thư yêu cầu triển khai thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống chủ động, xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị, tổ chức đến phát huy giá trị của sự kiện; xây dựng sớm định hướng nội dung, chủ đề tuyên truyền kỷ niệm và có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, sinh động, tạo hiệu ứng sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng.

Kết luận của Ban Bí thư cũng định hướng việc đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, kết hợp hiệu quả báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, bảo tàng, di tích, nhà trường với các phương thức truyền thông hiện đại. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, số hóa và khai thác tư liệu, dữ liệu, di sản cần được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện để nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa.

Ban Bí thư chỉ đạo chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Công tác thông tin đối ngoại cần được đẩy mạnh để quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sử dụng hiệu quả ngân sách

Ban Bí thư lưu ý quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách và các nguồn lực; ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thật sự cần thiết, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; phát huy hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất, tư liệu, sản phẩm đã có; tăng cường phối hợp, sử dụng chung nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Với các sự kiện có quy mô lớn, tập trung đông người, phải đặc biệt quan tâm các điều kiện phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn, thuận lợi, văn minh.

Pháo hoa rực rỡ ở TPHCM mừng 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Nguyễn Huế

Kết luận yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung, hoạt động chưa phù hợp, biểu hiện phô trương, lãng phí, trùng lặp, dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

Sau mỗi sự kiện lớn, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, lấy hiệu quả chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, sức lan tỏa xã hội, sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo.