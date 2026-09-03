Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị ở điểm cầu chính.

KHÔNG RẬP KHUÔN MÁY MÓC, KHÔNG GIÁO ĐIỀU

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07 thay thế Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Chỉ thị 05 trả lời câu hỏi "học gì và làm theo thế nào"; Chỉ thị 07 trả lời câu hỏi "thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào". Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức và hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc.

Điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07 là sự bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh". Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắc thêm một nhịp cầu - nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc.

Trong di sản Hồ Chí Minh, bốn thành tố không tồn tại biệt lập mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo nên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề

Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ, đảng viên trong thực tiễn hằng ngày.

"Tư tưởng soi đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có hệ thống; kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị số 07 khi bước vào giai đoạn phát triển mới là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng", từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo".

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại điểm cầu chính

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng" không dừng lại ở việc thuộc lòng các luận điểm, lý thuyết, mà phải thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra.

Từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo": không rập khuôn máy móc, không giáo điều, mà kế thừa, vận dụng linh hoạt bài học của Người vào đặc thù từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm khơi thông các nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới.

CHỨC VỤ CÀNG CAO CÀNG PHẢI CHỊU SỰ GIÁM SÁT

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ điểm mới căn bản là không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng cụ thể như trước đây, mà tiếp cận tư tưởng của Người theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể, xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam.

Về đạo đức Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo; người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Ông cũng nhắc đến yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây với cán bộ cấp chiến lược, đó là vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao; học phải gắn với công việc, với trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân.

“Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác. Đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng cách người cán bộ sử dụng quyền lực được giao và bằng sự hài lòng của người dân”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính

Về phương pháp Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết đó là phương pháp gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí, xa rời thực tế.

Trong điều hành, đó là tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chủ động biến khó khăn, thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông cũng nhắc đến phương pháp “tạo lực, lập thế, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ lịch sử để đưa cách mạng vượt qua thác ghềnh”.

Với phương pháp nêu gương mang tính tiên phong, kết hợp chặt chẽ với vũ khí sắc bén tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, ông Trịnh Văn Quyết đề cập yêu cầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rất rõ, đó là cán bộ vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao.

Phong cách Hồ Chí Minh là sự biểu hiện sinh động nhất của tư tưởng, đạo đức và phương pháp trong thực tế cuộc sống, cũng là nơi vai trò nêu gương, chủ động của cấp chiến lược thể hiện rõ nhất. Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, không rập khuôn, luôn đổi mới sáng tạo, bám sát hơi thở thời đại.

Bên cạnh đó là phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, thể hiện qua việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống công trường, xuống cơ sở, họp trực tuyến đến cấp xã, xử lý ngay tại chỗ những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Từ những thành tố đã nêu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ: chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và của nhân dân.

Nhấn mạnh tinh thần khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, ông Trịnh Văn Quyết quán triệt tinh thần kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. “Học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu”, ông nói.

Truyền đạt nhiều yêu cầu và phương pháp trong giai đoạn tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ tư duy "làm theo" sang quyết tâm "thực hành".