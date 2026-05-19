MS 2026.129

Chiều đầu tháng 5, trên cánh đồng lúa ở xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An), bà Ngô Thị Tần ra thăm thửa ruộng khoảng một sào đang vào kỳ chín vàng. Với bà Tần, đây là nguồn lương thực chính để nuôi sống bốn bà cháu trong những tháng tới.

Chồng mất, gần 80 tuổi, bà Ngô Thị Tần vẫn phải lam lũ nuôi 3 cháu ngoại

Đứng giữa đồng, bà khẽ thở phào khi nhắc đến trận giông lốc vừa qua. “May mà lúa không đổ ngã, không thì chẳng biết bốn bà cháu lấy gì mà ăn”, bà nói.

Mùa vụ này, bà vẫn một mình ra đồng cấy hái dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Có lần bà bị ngã quỵ giữa ruộng, may người đi đường phát hiện và giúp đỡ kịp thời. Dẫu vậy, bà vẫn không dám nghỉ ngơi bởi phía sau bà còn ba đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn học.

Bà Tần cho biết, vợ chồng bà có 6 người con, duy chỉ có một người con gái lấy chồng ở xã, còn lại đều đi làm ăn, lập gia đình ở các tỉnh phía Nam. Đến năm 2009, chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư.

Năm 2017, ngôi nhà cấp bốn của bà được xây nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng khoản vay ngân hàng 25 triệu đồng. Đến nay, bà vẫn còn nợ 3,5 triệu đồng chưa có khả năng chi trả.

Căn nhà của 4 bà cháu bà Tần chẳng có tài sản nào giá trị

Ba cháu ngoại của bà là Cao Văn Thắng (13 tuổi), Cao Thị Thảo (9 tuổi) và Cao Văn Hoàng (5 tuổi), đều là con của chị Cao Thị Liên (34 tuổi, con gái bà).

Theo bà Tần, chị Liên tinh thần không ổn định, rời quê nhiều năm trước rồi bặt tin. Khi sinh Thắng, chị đưa con về cho mẹ chăm sóc. Những ngày đầu thiếu thốn đủ bề, đứa trẻ khát sữa, bà phải chắt nước cơm cho uống, nhờ thêm sự đùm bọc của bà con lối xóm, Thắng mới lớn lên được như bây giờ.

Vài năm sau, chị Liên tiếp tục đưa Thảo rồi Hoàng về gửi bà Tần nuôi dưỡng. Từ đó, 3 đứa trẻ lớn lên trong căn nhà chật hẹp, vài bộ quần áo sờn cũ kỹ. Điều duy nhất chưa từng thiếu trong căn nhà ấy là tình thương của người bà dành cho các cháu.

“Dẫu khó khăn đến mấy cũng không nỡ để các cháu thiệt thòi”, bà Tần nói rồi đưa mắt nhìn 3 đứa trẻ đang quây quần trước hiên nhà.

Nguồn sống của 4 bà cháu hiện chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Chỉ riêng tiền thuốc men của bà đã mất khoảng một nửa. Số còn lại phải dè sẻn cho tiền điện, sinh hoạt của 4 bà cháu.

Bữa cơm thường ngày chỉ quanh quẩn rau vườn, gạo hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Thịt cá tươi hiếm khi xuất hiện, trừ lúc có người cho hoặc bán được ít rau, ít ngao ngoài biển. Bà Tần cười hiền: “Mua con cá kho mặn cũng ăn được vài bữa”.

Bé Cao Thị Thảo (bên phải) năm nay lên 9 tuổi nhưng mới học lớp 1

Ngoài khoản trợ cấp, bà tranh thủ trồng thêm rau đem bán để kiếm ít tiền lẻ trang trải mỗi ngày. Thấy bà vất vả, cậu bé Thắng nhiều lần theo người dân ra biển mò ngao kiếm thêm tiền phụ bà.

Dù còn nhỏ, Thắng sớm hiểu hoàn cảnh gia đình. Em học chậm hơn bạn bè một lớp. Còn cô bé Thảo năm nay 9 tuổi nhưng mới học lớp 1.

Nhìn các cháu, bà Tần không giấu được nỗi lo. “Tôi chỉ sợ sức khỏe yếu đi, không còn đủ sức lo cho các cháu ăn học”, bà trầm ngâm.

Căn nhà nhỏ ở giữa xóm nhiều năm nay vẫn thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ. Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bà ngoại, quen với cuộc sống đạm bạc và những ngày tháng chắt chiu từng bữa ăn.

Sớm hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, Thắng trở thành chỗ dựa cho bà và 2 em

Thế nhưng giữa khó khăn, 3 anh em Thắng vẫn giữ sự ngoan ngoãn và niềm hy vọng giản dị. Khi được hỏi về ước mơ, Thắng chỉ nhỏ nhẹ: “Con muốn học hết phổ thông, sau này có nghề ổn định để nuôi bà và các em”.

Mới đây, gia đình bà Tần được địa phương hỗ trợ 60 con gà giống để phát triển chăn nuôi. Bà xem đó như niềm hy vọng nhỏ cho những ngày sắp tới, mong có thêm nguồn thu nhập để các cháu bớt thiếu thốn.

Bà Đậu Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lộc cho biết, hộ bà Ngô Thị Tần hiện có 6 nhân khẩu, trong đó có một người con trai chưa lập gia đình. Tuy nhiên, theo người thân, người này đã rời địa phương khoảng 7 năm nay, không có tin tức.

"Các con của bà Tần đều có thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống cá nhân, hiện bà một mình nuôi 3 cháu ngoại. Thời gian qua, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ vật chất, gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm để giúp 4 bà cháu vơi bớt khó khăn", bà Hồng chia sẻ.

Lúc này, mọi sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp bà Tần có thêm sức khỏe và 3 đứa cháu nhỏ có cơ hội tiếp tục đến trường, vượt qua những tháng ngày khó khăn phía trước.

Bạn đọc giúp bà Ngô Thị Tần có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.129 (bà Ngô Thị Tần) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Ngô Thị Tần theo địa chỉ: xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.