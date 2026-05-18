Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Đập 18

56 ngày đêm dựng cây cầu giữa vùng cao

Sáng 17/5, vùng quê miền núi yên bình bỗng rộn ràng khác lạ. Từ tinh mơ, người dân đã tập trung đông kín hai đầu cầu. Người già, trẻ nhỏ…, ai cũng háo hức chờ giây phút cây cầu mơ ước chính thức được đưa vào sử dụng.

Giữa sắc cờ hoa rực rỡ và tiếng cười nói rộn vang cả một góc núi rừng, lễ khánh thành cầu Đập 18 do Báo VietNamNet phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức diễn ra trong niềm vui vỡ òa của bà con nơi đây.

Tham dự Lễ Khánh thành có: Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet; bà Vũ Thị Bích Việt - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang; ông Mai Đức Thông - Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang; đại diện nhà tài trợ: ông Đỗ Mạnh Quỳnh (DJ Kenbin) và bà Phạm Thị Phượng; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Ca, cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Cầu Đập 18 được xây dựng từ nguồn kinh phí do Chi đoàn Thanh niên Báo VietNamNet; Chi đoàn Thanh niên Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang kết nối, kêu gọi tài trợ, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Không đơn thuần là công trình giao thông dân sinh, cầu Đập 18 còn được kỳ vọng trở thành “nhịp nối” mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giáo dục và đời sống cho hàng trăm hộ dân vùng cao.

Cầu được khởi công ngày 22/3/2026. Sau 56 ngày thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, cây cầu đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Cây cầu có chiều dài 12m, rộng 4,5m, tải trọng khoảng 30 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng.

Đứng bên cây cầu vừa hoàn thành, bà Phạm Thị Phượng – đại diện nhà tài trợ chính – chia sẻ mong muốn công trình sẽ góp phần giúp địa phương đổi thay, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, từng bước phát triển kinh tế - xã hội. Bà cũng gửi gắm hy vọng bà con sẽ cùng nhau gìn giữ, bảo vệ để cây cầu luôn bền vững theo thời gian.

Bà Phạm Thị Phượng - đại diện nhà tài trợ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet, cho biết, cùng với nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, Báo VietNamNet luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong những năm qua, với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Báo VietNamNet đã triển khai nhiều hoạt động an sinh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Riêng tại Tuyên Quang, Báo cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng lớp học và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet - phát biểu tại lễ khánh thành

“Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người dân thôn Đồng Trôi và các khu vực lân cận đã mong muốn có cây cầu qua Đập 18 từ nhiều năm nay, để không còn bị cô lập mỗi mùa mưa tới. Cây cầu hôm nay hoàn thành nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà tài trợ và bà con nhân dân. Chúng tôi hy vọng công trình sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, giảm bớt khó khăn và tạo thêm động lực để người dân phát triển kinh tế”, ông Bá chia sẻ.

Cây cầu của niềm vui và hy vọng

Xã Bình Ca được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Vĩnh Lợi, Thượng Ấm và Cấp Tiến, là địa bàn miền núi với hơn 24.000 nhân khẩu thuộc 38 thôn, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều tuyến đường nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão thường xuyên bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và đời sống người dân.

Theo bà Lưu Thị Lan Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ca, cầu Đập 18 là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”

Riêng Đập 18 tại thôn Đồng Trôi vừa là công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, vừa là tuyến đường dân sinh của khoảng 400 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu cùng hơn 670 học sinh đi học qua đây mỗi ngày.

Nhắc lại những mùa mưa trước, bà Lưu Thị Lan Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ca – cho biết mỗi khi nước dâng cao, việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm. Có thời điểm tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, học sinh phải nghỉ học vì không thể qua suối.

Trong khi đó, nguồn lực địa phương còn hạn chế nên mong muốn xây dựng một cây cầu kiên cố cho bà con suốt nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện. Từ thực tế ấy, chính quyền địa phương đã kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và con em quê hương để xây dựng cầu dân sinh cho người dân Đồng Trôi.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Báo VietNamNet tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua sự kết nối của Chi đoàn Thanh niên Báo VietNamNet, công trình nhận được sự hỗ trợ của ông Đỗ Mạnh Quỳnh (DJ Kenbin), bà Phạm Thị Phượng cùng sự ủng hộ của các tổ chức, người dân địa phương.

“Từ hôm nay, bà con và các cháu học sinh sẽ không còn nỗi lo mỗi mùa mưa lũ”, bà Hương xúc động nói.

Theo lãnh đạo xã Bình Ca, đây không chỉ là công trình dân sinh mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các cơ quan đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và người dân vùng cao.

Bà Vũ Thị Bích Việt - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đi trên cây cầu mới trong ngày khánh thành, ông Trần Quang Huy – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Trôi - xúc động chia sẻ: Đây là cây cầu mà bà con chúng tôi mong suốt nhiều năm qua. Cây cầu hoàn thành không chỉ giúp việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ cùng nhau giữ gìn, bảo vệ để cây cầu thực sự phát huy ý nghĩa phục vụ đời sống nhân dân”, ông Huy chia sẻ.

Giữa núi rừng Bình Ca, cây cầu mới hôm nay không chỉ nối đôi bờ con suối mà còn nối thêm niềm tin và hy vọng cho người dân vùng cao.

Ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang và ông Dương Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Bình Ca, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại Lễ khánh thành cầu Đập 18, Báo VietNamNet, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng 31 phần quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng) tới các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh trên địa bàn. Đại diện nhà tài trợ trao tặng một máy tính trị giá 15 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt cho em Lương Diệu Linh – học sinh lớp 11 có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên học giỏi.