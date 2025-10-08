Công an đến từng gia đình chia sẻ, tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: CALĐ

Trong căn bếp nhỏ của gia đình ông Điểu El ở bon Bu Prăng 2A, bà con quây quần bên chén trà sau một ngày làm rẫy vất vả. Không khí ấm cúng trở nên sôi nổi khi các chiến sĩ Công an xã Quảng Trực đến thăm, mang theo những câu chuyện pháp luật mộc mạc, gần gũi.

Từ việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, đến cách phòng tránh kẻ xấu, các nội dung được lồng ghép khéo léo qua những câu chuyện đời thường.

Không cần bục giảng hay bài giảng dài dòng, chỉ bằng lời nói chuyện giản dị, dễ hiểu, các chiến sĩ đã giúp bà con hiểu pháp luật một cách tự nhiên và sâu sắc.

Ông Điểu El cho biết, bà con trong bon đi làm rẫy suốt ngày, ít khi được nghe nói về pháp luật. Giờ được chiến sĩ công an tuyên truyền nên mọi người đều hiểu và chấp hành rất tốt.

Tuyên truyền pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: CALĐ

Để mở rộng phạm vi tuyên truyền và tăng cường sự hiện diện của pháp luật trên vùng biên giới này, Công an xã Quảng Trực không chỉ dừng ở những buổi gặp gỡ nhỏ lẻ mà còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân để tuyên truyền sâu rộng hơn.

Các nội dung pháp luật được truyền tải bằng nhiều hình thức phong phú như lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hay trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Linh mục Trần Thanh Trực, phụ trách Giáo họ Tân Phúc cho biết, Công an xã Quảng Trực thường xuyên tuyên truyền pháp luật giúp giáo dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần giữ bình yên cho bon làng, củng cố thêm sức mạnh đoàn kết.

Phối hợp tuần tra biên giới. Ảnh: CALĐ

Theo Thiếu tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Quảng Trực, do địa phương có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có những nhóm dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động, nên công tác tuyên truyền phải bền bỉ, linh hoạt, đi sâu từng hộ, từng nhóm đối tượng.

Thiếu tá Dũng nhấn mạnh, cán bộ phải biết lắng nghe, hiểu phong tục, nói đúng, nói trúng thì bà con mới tin, mới làm theo.

Từ những buổi sinh hoạt giản dị nơi bon làng đến sự chung tay của các tổ chức và lực lượng, tri thức pháp luật đang từng bước lan tỏa, trở thành tấm “lá chắn” bảo vệ cuộc sống bình yên nơi vùng biên giới Quảng Trực.

Quảng Trực là một trong những xã biên giới trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng mới với đường biên dài 41,6km giáp Campuchia. Xã có diện tích tự nhiên 55.878ha, trong đó có hơn 40.000ha rừng. Dân số của xã là hơn 11.200 người, sinh sống tại 11 bon, với 26 dân tộc cùng chung sống.