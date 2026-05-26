Người phụ nữ che mặt khi đi bộ trên đường giữa những cơn gió bụi và cái nóng như thiêu đốt trong đợt nắng nóng ở Prayagraj. Ảnh: Indiatoday

Ấn Độ đang trải qua một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C tại nhiều khu vực, đẩy hàng triệu người vào tình trạng kiệt sức vì nóng bức.

Theo Indiatoday, chỉ riêng ngày 22/5, danh sách 50 thành phố nắng nóng nhất thế giới đều nằm ở quốc gia Nam Á này.

Hơn một nửa trong số đó thuộc bang Uttar Pradesh, với các thành phố như Varanasi, Banda, Bareilly và Ayodhya ghi nhận mức nhiệt 42-43 độ C trước thời điểm giữa trưa.

Con số đáng báo động cho thấy quy mô chưa từng có của đợt nắng nóng đang bao trùm khắp Ấn Độ. Ngay cả những hoạt động ngoài trời trong thời gian ngắn cũng trở thành thử thách đối với nhiều người dân.

Từ trường học, bệnh viện đến các thành phố lớn, hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được triển khai nhằm giúp người dân chống chọi với thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng.

Trường học kích hoạt “chuông nhắc uống nước”

Trẻ em được xem là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng cực đoan. Số ca bệnh liên quan đến mất nước, sốc nhiệt, kiệt sức ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi gia tăng nhanh chóng.

Để bảo vệ trẻ, nhiều trường học tại thủ đô Delhi đã triển khai biện pháp chuông nhắc uống nước. Chuông sẽ reo mỗi giờ để nhắc nhở học sinh uống nước, giúp hình thành thói quen giữ cơ thể đủ nước trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài.

Bên cạnh đó, mô hình bạn đồng hành cũng được áp dụng. Theo đó, học sinh theo dõi tình trạng của nhau nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu như chóng mặt, mệt lả hay mất sức.

Nhiều hoạt động ngoài trời bị cắt giảm, lễ chào cờ được chuyển vào trong nhà và nước uống luôn được bố trí sẵn tại các khu vực học tập, theo Times of India.

Giới chức giáo dục cho rằng mục tiêu quan trọng nhất hiện nay không chỉ là nhắc nhở, mà phải biến việc uống đủ nước trở thành thói quen thường xuyên của trẻ nhỏ.

Thành phố dựng điểm cấp nước công cộng

Không chỉ trường học, các bang và thành phố trên khắp Ấn Độ cũng đang khẩn trương xây dựng hệ thống ứng phó với nắng nóng.

Tại bang Haryana, các bệnh viện được yêu cầu mở quầy phát dung dịch bù điện giải oresol, cập nhật số ca sốc nhiệt mỗi ngày để kịp thời xử lý các trường hợp nguy hiểm.

Ở thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, gần 200 điểm cấp nước công cộng đang được triển khai tại những khu vực đông dân cư. Tại các điểm, người dân được phát nước uống và dung dịch bù điện giải miễn phí nhằm hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Tại Lucknow, bang Uttar Pradesh, chính quyền địa phương đã phát ô che nắng cho những người bán hàng rong, nhóm lao động phải tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng nhiều giờ liên tục mỗi ngày.

Những biện pháp tưởng chừng đơn giản đang trở thành “lá chắn sinh tồn” đối với hàng triệu người dân giữa thời tiết ngày càng cực đoan.

Tạm tắt đèn tín hiệu giao thông giờ cao điểm

Tại Banda thuộc bang Uttar Pradesh, thành phố nóng nhất trong bang, ghi nhận nhiệt độ 46,4 độ C. Để giảm tác động của nắng nóng cực đoan, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp.

Theo News18, hệ thống đèn tín hiệu giao thông được tạm tắt vào khung giờ cao điểm buổi chiều, giúp phương tiện lưu thông liên tục thay vì phải dừng chờ dưới nền nhiệt gay gắt nhất trong ngày.

Để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân, cảnh sát giao thông được trang bị ô, khăn quàng cổ và thiết lập các điểm trú nắng tại các ngã tư.

Đợt nắng nóng hiện nay được đánh giá là một phần của biến đổi khí hậu quy mô lớn đang ảnh hưởng tới toàn khu vực Nam Á.