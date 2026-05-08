Nơi nhiều nắng nhất thế giới, nhiệt độ lên đến 50 độ C, người dân thức dậy phải kéo rèm cửa ngay. Ảnh: Express

Giữa bối cảnh nhiều nơi trên thế giới luôn mong chờ những ngày nắng đẹp, có một thành phố mà ánh mặt trời dường như chưa bao giờ “nghỉ phép”.

Đó là Yuma, thuộc bang Arizona (Mỹ). Nơi đây được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là “thành phố nhiều nắng nhất thế giới”.

Theo ghi nhận, Yuma có tới 91% số ngày trong năm tràn ngập ánh nắng, tương đương khoảng 4.055 giờ nắng.

Con số này vượt xa nhiều quốc gia, trong đó có Anh - nơi chỉ đạt khoảng 1.648 giờ nắng trong cả năm.

Tại Yuma, mỗi buổi sáng gần như diễn ra giống hệt nhau. Người dân thức dậy, kéo rèm cửa và lập tức đón ánh nắng chói chang dưới bầu trời xanh không gợn mây. Sự ổn định đến mức “đáng kinh ngạc” này cũng là thách thức của thành phố.

Ánh nắng dồi dào cũng đi kèm "cái giá" không hề nhỏ. Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thường xuyên vượt 50 độ C. Cái nóng khắc nghiệt như ở sa mạc khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Michiel Stavast, một hướng dẫn viên du lịch tại Arizona, cho biết: “Sống ở nơi như sa mạc đồng nghĩa với việc ban ngày nóng đến mức bạn gần như không thể ra ngoài. Người dân chủ yếu ở trong nhà và chỉ sinh hoạt vào buổi tối, khi trời dịu mát”.

Không chỉ ban ngày, nhiệt độ ban đêm tại Yuma cũng duy trì ở mức cao, khiến việc nghỉ ngơi trở nên khó khăn.

“Cảm giác nhiệt độ bên ngoài còn cao hơn nhiệt độ cơ thể thực sự rất khó chịu. Bạn buộc phải dành nhiều thời gian ở nơi có điều hòa nhiệt độ”, anh chia sẻ thêm.

Người dân địa phương ít ra đường vào ban ngày. Ảnh: Express

Trong khi đó, lượng mưa trung bình mỗi năm tại đây chỉ khoảng 89mm – một trong những mức thấp nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc gần như không có sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa trong năm, theo Express.

Dù vậy, chính khí hậu khô ráo và mùa đông ôn hòa lại mang đến lợi thế lớn cho nông nghiệp. Yuma hiện là một trong những khu vực sản xuất rau lá xanh hàng đầu nước Mỹ. Có năm, nơi đây cung cấp tới 90% lượng rau xà lách tiêu thụ trên toàn quốc.

Để có mùa bội thu, người dân địa phương phải tìm cách đối phó với nhiệt độ nắng nóng. Họ thường bắt đầu làm việc từ 4h sáng. Khi nhiệt độ tăng cao, việc thu hoạch rau sẽ diễn ra vào ban đêm.

Không chỉ nổi tiếng với nông nghiệp, Yuma còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với dấu ấn lịch sử miền Viễn Tây.

Nổi bật trong số đó là công viên Lịch sử Nhà tù Lãnh thổ Yuma – một nhà tù được xây dựng từ năm 1876 và đóng cửa vào năm 1909. Ngày nay, địa điểm này đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thậm chí từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood.

Bên cạnh đó, vị trí nằm gần tuyến xa lộ liên bang giúp Yuma trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Đặc biệt, thành phố này thu hút lượng lớn những người từ vùng lạnh phía Bắc di chuyển xuống phía Nam để tránh mùa đông khắc nghiệt.