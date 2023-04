Ngày 4/4, Dispatch tung ra hình ảnh nữ diễn viên Kim Sae Ron xuất hiện trong quán bar lúc nửa đêm để chơi bài. Theo nhân chứng, Kim Sae Ron mặc quần áo thể thao đơn giản. Khoảng 12h đêm, cô gọi 1 cốc bia.

Người này cho biết thêm, Kim Sae Ron chơi bài tại quán bar khoảng 3 tiếng liên tục rồi rời đi. Những người chơi bài cùng Kim Sae Ron chủ yếu là nam giới. Chủ quán bar cho biết, đây không phải là hình thức cờ bạc bất hợp pháp, người chơi dùng chip thắng sẽ được mua đồ ăn, nước uống trong quán.

Kim Sae Ron chơi bài trong quán bar.

Trước đó, cuối năm 2022, công ty quản lý của Kim Sae Ron xác nhận với tờ News1 nữ diễn viên đang làm việc tại một quán cà phê. "Kim Sae Ron đang làm thêm vì cuộc sống khó khăn", công ty cho biết. Sau khi thông tin cô chơi bài ở quán bar được tung ra, nhiều người không khỏi phẫn nộ. Bởi thay vì tự kiểm điểm sau bê bối và chờ thời gian hầu tòa, nữ diễn viên lại vui vẻ chơi bài.

Tháng 5/2022, Kim Sae Ron say rượu đâm phải trạm biến áp gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam, Seoul. Sau đó, cô không dừng lại cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Kim Sae Ron từ chối đo nồng độ cồn và yêu cầu xét nghiệm máu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn là 0,2%, vượt quá 0,08% so với tiêu chuẩn.

Máy biến áp bị hỏng khiến cả khu vực bị mất điện hơn 4 giờ, đèn giao thông ngừng hoạt động khiến xe cộ ùn tắc nghiêm trọng. Vụ việc gián tiếp ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Hiện trường vụ tai nạn Kim Sae Ron gây ra.

Vì bê bối này, ngày 8/3 Kim Sae Ron xuất hiện trong phiên xét xử đầu tiên. Công tố viên kết luận, nồng độ cồn trong máu cô ở mức cao là 0,227%. Ngoài ra, sau khi gây tai nạn, nữ diễn viên còn cố tình bỏ trốn. Do đó, cô bị phạt 20 triệu won (360 triệu đồng). Người ngồi cạnh Kim Sae Ron trong chiếc ô tô bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng). Phiên xét xử thứ 2 sẽ diễn ra ngày 5/4.

Kim Sae Ron phờ phạc xuất hiện trong xét xử đầu tiên.

Vì lái xe khi say rượu, ngôi sao Hàn Quốc phải trả giá đắt khi bị người hâm mộ quay lưng, công ty quản lý không tái ký hợp đồng khiến sao nữ có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp và giấc mơ diễn xuất khi chỉ mới 23 tuổi.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với phim Traveller. Năm 2014, cô được trao giải Diễn viên mới xuất sắc của Giải Rồng xanh. Một số bộ phim cô từng tham gia: The man from no where, The neighbor, Nanhole, A girl at my door, Thiếu nữ phù thủy quyết đấu...

Kim Sae Ron trong chương trình 'Not the same person as you know' mùa 2

Thắm Nguyễn