Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho biết họ cảm thấy sốc trước thông tin này, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên.

Theo Chosun, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội tại hiện trường. Hiện tại, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên đang được điều tra.

Bài đăng cuối cùng của Kim Sae Ron trên Instagram là vào ngày 18/1. Ảnh: @ron_sae.

Còn theo Edaily, trong cùng ngày, một người quen của Kim Sae Ron tiết lộ: "Tôi đã gặp Kim Sae Ron vào cuối năm ngoái. Gần đây, cô ấy đã đổi tên thành Kim Ah Im và cố gắng bắt đầu lại từ đầu".

Người này cũng cho biết, nữ diễn viên đang chuẩn bị mở một quán cà phê với người quen và quay trở lại ngành giải trí. "Vì vậy, khi hay tin cô ấy qua đời, tôi đã rất sốc", người bạn nói thêm.

Kim Sae Ron được tiết lộ đã hoàn thành việc quay bộ phim Guitar Man vào tháng 11/2024. Tác phẩm đang trong giai đoạn hậu kỳ, chưa có ngày phát hành cụ thể.

Lee Sun Jeong - CEO của Sungwon Pharmaceuticals - người đã làm việc với Kim Sae Ron trong dự án này, bày tỏ lòng kính trọng đối với diễn viên quá cố. Ông nói thêm: "Trong quá trình quay phim, Kim Sae Ron rất vui, hay mỉm cười. Nhưng khi ở một mình, cô ấy trông buồn bã và có vẻ như đang gặp khó khăn. Đó là điều khiến tôi bận tâm".

Bức ảnh cuối cùng Kim Sae Ron đăng trên tài khoản Instagram có 3,6 triệu người theo dõi là khoảnh khắc cô khoe sắc với gương mặt được trang điểm nhẹ. Trong khi đó, trên chức năng Instagram Story, gần đây, Kim Sae Ron chia sẻ bức hình chúc mừng sinh nhật người bạn quá cố, Moon Bin (nhóm ASTRO).

Sinh năm 2000, Kim Sae Ron từng là ngôi sao triển vọng của điện ảnh xứ kim chi. Cô xuất hiện trong bộ phim The Mister do Won Bin thủ vai chính và được công chúng biết đến. Kể từ đó, nữ diễn viên tham gia nhiều tác phẩm khác nhau như phim Neighbor, The Eyes, Glamourous Temptation, Witch's Guard hay The Good Shaman.

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron đã trải qua nhiều biến cố. Sau vụ lái xe khi say rượu vào năm 2022, cô đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng và gặp khó khăn tài chính, dẫn đến việc phải làm thêm các công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Hình ảnh của cô trong giai đoạn này cho thấy sự tiều tụy và mệt mỏi.

