Tháng 2/2024, Noland Arbaugh - người bị liệt từ vai trở xuống sau tai nạn bơi lội năm 2016 - xuất hiện tại buổi họp toàn công ty của Neuralink, mỉm cười chào mọi người. Khoảnh khắc đó đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Anh là bệnh nhân đầu tiên được cấy chip não do tỷ phú Elon Musk phát triển.

Theo Fortune, khoảng một tháng trước đó, Arbaugh đã trải qua ca phẫu thuật tại Viện Thần kinh Barrow ở Phoenix (Mỹ) để cấy một con chip thử nghiệm vào não - con chip này đã được nghiên cứu và thử nghiệm trên động vật suốt 9 năm qua. Trong ca mổ gần 2 giờ, robot đã cấy con chip và kết nối những sợi dây siêu nhỏ với hơn 1.000 điện cực vào các nơ-ron trong não anh.

Nhờ vậy, Arbaugh có thể điều khiển máy tính bằng ý nghĩ. Giờ đây, anh chơi games, điều khiển TV, bật tắt máy lọc không khí - tất cả chỉ bằng ý nghĩ.

Cuộc đời Noland Arbaugh thay đổi hoàn toàn nhờ chip não. Ảnh: NA

Hậu phẫu, cuộc sống của chàng trai 29 tuổi thay đổi chóng mặt. “Trước đây, tôi chỉ nằm dài, nhìn trần nhà, như chờ điều gì đó xảy ra. Giờ đây, tôi lúc nào cũng bận rộn”, anh nói.

Hiện nay, Arbaugh dành khoảng 10 giờ mỗi ngày để dùng thiết bị cho việc học, đọc sách, chơi game và làm việc. Anh đã học một số môn để đăng ký vào chuyên ngành khoa học thần kinh ở một trường cao đẳng cộng đồng và lên kế hoạch khởi nghiệp với các buổi diễn thuyết chuyên nghiệp.

“Trước phẫu thuật, tôi thức cả đêm, ngủ cả ngày, không thực sự hào hứng với điều gì. Giờ tôi thấy mình có lại mục đích sống. Tôi cảm giác như đang sống bù cho 8 năm không làm gì”, Arbaugh phấn khởi chia sẻ.

Để đạt được thành tựu trên, anh phải đối diện nhiều rủi ro. Neuralink là công ty gây chú ý lớn vì thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk và chính Arbaugh cũng trở thành nhân vật công chúng sau khi công khai danh tính. Anh từng bị hack tài khoản X. Dù vậy, Arbaugh chưa bao giờ do dự: “Tôi chưa từng nghi ngờ. Ngay cả khi thất bại, thử nghiệm của tôi cũng giúp ích cho người khác”.

Neuralink chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật, thiết bị và hỗ trợ đi lại cho nam bệnh nhân. Thiết bị hiện vẫn phải sạc 5 giờ/lần, nhưng đã cải tiến so với lúc đầu. Arbaugh nói rằng anh yêu thích công nghệ này và tin đây là một bước tiến lớn: “Tôi nghĩ đó là một trong những bước nhảy vọt về công nghệ lớn nhất trong thời gian dài".

Neuralink hiện mở rộng thử nghiệm tại Mỹ, Canada, Anh và UAE, đồng thời phát triển công nghệ mới như phục hồi thị lực và robot có thể điều khiển bằng suy nghĩ. “Tương lai sẽ kỳ lạ, nhưng tuyệt vời", Musk nói.

Với Arbaugh, tương lai ấy đã bắt đầu: Từ một người liệt toàn thân, nay anh sống một cuộc đời bận rộn và đầy hy vọng.