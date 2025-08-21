Sau 3 biến cố liên tiếp - cha qua đời, chó cưng mất và hôn nhân tan vỡ, bà Sam Adams, 57 tuổi, sống gần Brighton (Anh), rơi vào tình trạng căng thẳng. “Năm 2020, tôi mất cha sau những ngày chăm sóc ông. Ngay sau đó, chú chó cưng chết đột ngột rồi hôn nhân của tôi tan vỡ. Nỗi đau gần như không thể chịu đựng nổi, khiến tôi mắc kẹt trong trầm cảm”, bà Sam kể.

Theo The Sun, sau gần một năm gắng gượng, bà quyết định đi Costa Rica một tháng. Hành trình trở thành bước ngoặt, giúp bà gắn kết với thiên nhiên và thực hành thở để chữa lành. Nhưng chỉ hai tuần sau khi trở về, cuộc đời của bà rẽ sang hướng khác.

“Tôi từng đập đầu vào cột kim loại khi tìm quán cà phê. Dù chỉ bị choáng và bầm, tôi vẫn nghỉ vài ngày. Sau đó, tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi, đau đầu âm ỉ và nghĩ rằng nguyên nhân do lệch múi giờ”, bà nhớ lại. Tuy nhiên, đồng hồ đeo tay thông minh nhiều lần báo nhịp tim của người phụ nữ này khá thấp.

Bà Sam Adams tình cờ phát hiện có u não. Ảnh: SA

Ban đầu, bà Sam không để tâm vì tin rằng mình chỉ kiệt sức sau chuyến đi dài. Nhưng khi bà đi kiểm tra huyết áp tại hiệu thuốc, kết quả được gửi tới bác sĩ. Bà lập tức nhận cuộc gọi yêu cầu đến khám ngay, tránh vận động mạnh và gọi cấp cứu nếu có dấu hiệu đau vai, ngực hoặc hàm.

Điện tâm đồ ghi nhận tim của bà Sam xuất hiện hiện tượng ngoại tâm thu - một dạng loạn nhịp tim. Tình trạng này thường vô hại nhưng đôi khi có thể nguy hiểm. Nữ bệnh nhân làm thêm xét nghiệm máu và chụp CT vì từng bị chấn thương đầu.

Kết quả gây sốc: Bà Sam có một khối u não. “Đầu tôi quay cuồng. Tôi gọi cho chị gái trong hoảng loạn và buộc phải đối diện với sự hữu hạn của chính mình. Tôi ngủ trong tư thế ngồi, sợ sẽ không tỉnh dậy”, bà Sam nhớ lại.

Vì vị trí khối u, bác sĩ không thể phẫu thuật. Dù nhiều khả năng lành tính, u có thể ảnh hưởng đến thị lực, giọng nói và gây co giật. Sam phải uống thuốc hằng ngày, chụp MRI não hằng tháng. Năm 2022, bà còn trải qua thủ thuật điều trị loạn nhịp tim.

Hiện vẫn sống chung với khối u, bà Sam thừa nhận: “Tôi lo lắng mỗi khi mất thăng bằng, luôn tự hỏi liệu có phải do khối u. Tôi thường lo sợ trước và sau mỗi lần chụp chiếu. Tôi tăng gần 13kg và không còn năng lượng như trước”.

Nhìn lại, Sam tin căng thẳng là nguyên nhân sâu xa: “Năm 2020, tôi trải qua áp lực tinh thần cực độ và giờ tôi hiểu stress chưa được xử lý có thể tích tụ trong cơ thể đến mức nào”. Trải nghiệm này thôi thúc Sam theo đuổi công việc huấn luyện và thực hành thở, giúp người khác vượt qua cảm xúc dồn nén, kiệt sức và mắc kẹt.

“Thở đã giúp tôi điều chỉnh hệ thần kinh, kết nối lại với cơ thể và xử lý căng thẳng mà tôi không nhận ra. Giờ tôi hướng dẫn người khác thực hành kỹ thuật tương tự, giúp họ tìm sự bình tĩnh và phục hồi trước khi cơ thể lên tiếng như tôi”, Sam chia sẻ.

“Chuyến đi Costa Rica nhắc tôi nhớ cuộc sống thực sự là gì. Giờ tôi thông suốt và dũng cảm hơn. Tôi cũng biết ơn chiếc đồng hồ đã cho cảnh báo sớm mà tôi không ngờ tới”, bà nói.