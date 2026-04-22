Sáng 22/4, Triển lãm quốc tế analytica Hanoi 2026 chính thức khai mạc, thu hút hơn 150 đơn vị trưng bày từ các cường quốc công nghệ như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Triển lãm quốc tế analytica Hanoi 2026 khai mạc sáng 22/4. Ảnh: Du Lam

Trở lại Hà Nội sau gần 10 năm, điểm khác biệt lớn nhất của kỳ triển lãm năm nay là sự xuất hiện của các tiểu ban chuyên sâu về ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, analytica không chỉ dừng lại ở một hội chợ thương mại mà đã trở thành không gian hội tụ tri thức quốc tế.

Ông nhấn mạnh: "Năm nay, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như phân tích môi trường, hóa học xanh và kiểm soát chất lượng thực phẩm, hội nghị còn mở rộng sang những mảng mang tính chiến lược, với hai tiểu ban mới rất quan trọng, trong đó có tiểu ban Bán dẫn với chủ đề xuyên suốt từ chế tạo vật liệu, thiết kế phòng sạch đến sản xuất và đóng gói chip".

Việc bổ sung mảng bán dẫn được giới chuyên gia đánh giá là bước đi đón đầu kế hoạch phát triển công nghiệp vi mạch của Chính phủ Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để trở thành quốc gia phát triển, những nền tảng như analytica đóng vai trò cầu nối, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Việt Nam trong bản đồ bán dẫn Đông Nam Á

Đánh giá về tiềm năng thị trường, ông Michael Wilton, Tổng Giám đốc MMI Asia - đơn vị tổ chức triển lãm, cho rằng chất lượng là yếu tố sống còn của ngành bán dẫn.

"Chúng ta đều biết về sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp bán dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để đảm bảo độ chính xác ở cấp độ nano cho vi mạch, bạn cần những công nghệ phân tích và chẩn đoán tối tân", ông Wilton nhận định.

Ông Michael Wilton, Tổng Giám đốc MMI Asia chia sẻ bên lề triển lãm analytica 2026, sáng 22/4. Ảnh: Du Lam

Theo vị lãnh đạo MMI Asia, tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này rất lớn, nhưng cần cái nhìn tổng thể trong mối tương quan với khu vực.

Nếu như Malaysia từ lâu đã là trung tâm sản xuất và thiết kế bán dẫn cấp cao, Việt Nam cùng với Thái Lan và Indonesia, đang nổi lên như những quốc gia bổ trợ quan trọng cho hệ sinh thái này, đặc biệt là trong các công đoạn sản xuất linh kiện và kiểm soát chất lượng.

“Tiềm năng của Việt Nam phụ thuộc vào việc tham gia vào loại hình hay công đoạn nào của quy trình bán dẫn, cho dù đó là sản xuất máy móc, thiết kế, chế tạo và tất nhiên là cả phân khúc cấp độ của vi mạch”, ông Wilton chia sẻ bên lề triển lãm. "Việc duy trì chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Hoàn toàn hợp lý khi triển lãm lần này quy tụ các giải pháp giúp ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam duy trì tiêu chuẩn quốc tế".

Bên cạnh mảng bán dẫn, analytica Hanoi 2026 tiếp tục duy trì vị thế là sân chơi hàng đầu về thiết bị phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên tại miền Bắc, mô hình "Live Lab" (phòng thí nghiệm trực tiếp) được giới thiệu, cho phép khách tham quan quan sát các quy trình vận hành thực tế và đánh giá hiệu suất thiết bị thông qua các phiên trình diễn về Sinh học phân tử và Vi sinh.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc đang trở thành điểm đến của các dòng vốn FDI công nghệ cao. Nhu cầu về các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 tại khu vực đang tăng mạnh để phục vụ xuất khẩu.

Triển lãm dự kiến đón hàng nghìn lượt khách tham quan chuyên ngành, mở ra cơ hội giao thương trực tiếp thông qua chương trình "Buyer-Seller Meeting".

"Khi khai mạc analytica Hanoi 2026, chúng tôi mang theo sự tự tin mạnh mẽ và cam kết dài hạn rõ ràng. Đây là khởi đầu cho hành trình xây dựng miền Bắc trở thành một trung tâm xuất sắc về phòng thí nghiệm và phân tích", ông Michael Wilton nhấn mạnh tại lễ khai mạc.