Hôm 14/4, Amazon thông báo sẽ mua lại Globalstar với giá 90 USD/cổ phiếu, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 11,57 tỷ USD.

Thương vụ này sẽ tạo cú hích lớn cho mảng kinh doanh Internet vệ tinh non trẻ mang tên Leo của Amazon, trong bối cảnh hãng đang nỗ lực cạnh tranh với SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Theo thỏa thuận, Amazon sẽ thâu tóm các hoạt động, cơ sở hạ tầng và tài sản hiện có của Globalstar, bao gồm một số giấy phép băng tần được cấp phép toàn cầu. Các vệ tinh mới của Globalstar và đội bay hiện tại sẽ hoạt động song song với mạng lưới của Amazon.

Đại diện Amazon cho biết việc mua lại sẽ giúp hãng tự xây dựng hệ thống vệ tinh truyền tín hiệu trực tiếp đến thiết bị, dự kiến bắt đầu triển khai vào năm 2028. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2027.

Amazon Leo sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starlink của SpaceX. Ảnh: PCmag

Song song với động thái này, Amazon cũng đạt được thỏa thuận với Apple nhằm cung cấp kết nối vệ tinh cho các tính năng hiện tại và tương lai trên iPhone cũng như Apple Watch.

Trước đó vào năm 2024, Apple đã nắm giữ 20% cổ phần của Globalstar như một phần trong khoản đầu tư 1,5 tỷ USD nhằm thúc đẩy chòm sao vệ tinh và cơ sở hạ tầng mặt đất của công ty này.

Globalstar hiện vận hành khoảng 24 vệ tinh, cung cấp sức mạnh cho tính năng Emergency SOS của Apple, cho phép thiết bị gửi tin nhắn tại các khu vực hẻo lánh.

Cục diện cuộc đua không gian

6 năm trước, Amazon đã công bố kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Nền tảng này được thiết kế để cung cấp Internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho người tiêu dùng, tập đoàn và chính phủ thông qua các thiết bị đầu cuối hình vuông.

Hãng đã phóng hơn 240 vệ tinh kể từ tháng 4/2025 thông qua hàng loạt vụ phóng do các đối tác như United Launch Alliance và SpaceX thực hiện. Gần đây, dịch vụ này đã được đổi tên từ Project Kuiper thành Leo.

Tuy nhiên, Amazon đang đối mặt với sự chậm trễ trong tiến độ triển khai. Hồi tháng 1, công ty đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho thêm thời gian để đáp ứng hạn chót phóng khoảng 1.600 vệ tinh trước tháng 7/2026.

Trong thư thường niên gửi cổ đông tuần trước, CEO Amazon Andy Jassy cho biết dịch vụ Leo dự kiến chính thức trình làng vào giữa năm nay.

Ông khẳng định Leo sẽ cung cấp tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là tốc độ tải lên, cùng chi phí thấp hơn. Một lợi ích khác là cách Leo được thiết kế để kết nối trực tiếp với dịch vụ đám mây AWS của Amazon.

"Leo sẽ tích hợp mượt mà với AWS để cho phép các doanh nghiệp và chính phủ luân chuyển dữ liệu qua lại nhằm lưu trữ, phân tích và phát triển AI", ông Jassy cho biết thêm.

Dù vậy, ông không nêu rõ liệu Amazon có kế hoạch phục vụ cả người tiêu dùng lẫn khách hàng doanh nghiệp trong đợt ra mắt đầu tiên hay không.

Bản thử nghiệm hiện tại của công ty chỉ giới hạn cho một số khách hàng doanh nghiệp được chọn lọc. Giá bán chưa được công bố nhưng Amazon đã phát triển ba mẫu ăng-ten chảo cho Leo.

Việc thâu tóm Globalstar cho thấy quyết tâm của Amazon trong việc bắt kịp dịch vụ Starlink của SpaceX, thế lực hiện đang thống trị thị trường Internet từ không gian.

Starlink sở hữu hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và hơn 9 triệu người dùng. Gần đây, công ty của Elon Musk đã nhận được giấy phép từ FCC để đưa thêm 7.500 vệ tinh khác lên không gian.

SpaceX cũng đang phát triển mảng kinh doanh truyền tín hiệu trực tiếp đến thiết bị với tên gọi Starlink Mobile và đã mua lại nhiều giấy phép băng tần từ EchoStar trong quá trình xây dựng mạng lưới này.

(Theo CNBC, PCmag)