Ngày 17/4, Intel giới thiệu dòng vi xử lý di động (CPU) Intel Core Series 3 tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm định vị ở phân khúc máy tính cá nhân (PC) phổ thông, thiết bị cho doanh nghiệp nhỏ và thiết bị vùng biên (thiết bị xử lý dữ liệu tại nguồn như máy POS bán hàng, robot, thiết bị đo lường).

Thông số kỹ thuật chip Intel Core Series 3. Ảnh: Intel

Intel Core Series 3 được xây dựng dựa trên nền tảng kiến trúc của dòng Core Ultra Series 3 (Panther Lake) và được chế tạo trên tiến trình 18A tiên tiến nhất của hãng.

Đây là thế hệ vi xử lý Core Series đầu tiên của Intel sở hữu kiến trúc hybrid, được thiết kế tối ưu cho trí tuệ nhân tạo (AI). Năng lực tính toán AI tổng thể của hệ thống đạt 40 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây).

Về mặt kết nối, thế hệ chip mới hỗ trợ các chuẩn giao tiếp phần cứng tốc độ cao gồm tối đa hai cổng Thunderbolt 4, chuẩn mạng không dây Wi-Fi 7 (R2) và Bluetooth 6.

Đại diện hãng công nghệ Mỹ cho biết, Core Series 3 nhắm đến tệp khách hàng đang bước vào chu kỳ vàng 5 năm nâng cấp thiết bị.

So với các hệ thống PC 5 năm tuổi, dòng chip mới cải thiện 47% hiệu năng đơn luồng, 41% đa luồng và tăng sức mạnh xử lý AI trên bộ xử lý đồ họa (GPU) lên 2,8 lần.

Khi đặt lên bàn cân với thế hệ tiền nhiệm Intel Core 7 150U, Core Series 3 tiêu thụ điện năng thấp hơn 64%, trong khi tốc độ hoàn thành các tác vụ sáng tạo nhanh hơn gấp 2,1 lần và hiệu suất AI trên GPU tăng 2,7 lần.

Các chỉ số này hướng đến việc đảm bảo thời lượng pin cả ngày cho người dùng phổ thông.

Ông Josh Newman, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch mảng PC Tiêu dùng, Khối Máy tính Phổ thông, nhấn mạnh dòng chip mới "mở rộng cánh cửa tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn đến với số đông, qua đó đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của học sinh - sinh viên, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các mô hình điện toán vùng biên”.

Theo kế hoạch, các dòng laptop cá nhân và doanh nghiệp trang bị Intel Core Series 3 sẽ do các đối tác OEM như Asus, Acer, Dell, HP... phân phối ra thị trường ngay từ ngày 17/4 và trong năm nay.

Phân khúc thiết bị vùng biên sử dụng dòng chip này sẽ bắt đầu trình làng vào Quý 2/2026.