Trong kỷ nguyên số, các ứng dụng doanh nghiệp có vai trò mắt xích quan trọng gắn kết toàn bộ hoạt động của các phòng ban liên quan. Không chỉ tăng năng suất, tăng tốc độ mà còn hỗ trợ ra quyết định hiệu quả thực sự, đặc biệt là những doanh nghiệp đang vận hành, tối ưu và phát triển dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi phần mềm doanh nghiệp cần mở rộng quy mô và bảo trì, hoặc khó thích ứng với thị trường đang thay đổi. Các doanh nghiệp đang chuyển dịch dần phần mềm doanh nghiệp của mình sang cloud để giải quyết phần lớn những bài toán thường gặp trong quá trình vận hành thực tế.

Ứng dụng & chương trình làm việc không bị gián đoạn dù thiếu HA và Failover

Khi nhân viên không thể truy cập các công cụ cần thiết cho công việc ví dụ như sự cố gián đoạn ERP có thể làm tê liệt gần như phần lớn hoạt động doanh nghiệp từ kho bãi, sản xuất, đến bán hàng, vận tải...

Thời gian ngừng hoạt động ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhân sự phải bất đắc dĩ dừng công việc và chờ hệ thống hoạt động trở lại, phải nỗ lực hoặc làm thêm giờ để bù đắp thiệt hại. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng điều này có thể làm sụt giảm tới 38% hiệu suất công việc.

Anh Hương - chủ một doanh nghiệp sản xuất chia sẻ - do phần mềm doanh nghiệp chạy trên hệ thống vật lý gặp sự cố phần cứng và thiếu các công nghệ tự động xử lý sự cố. Doanh nghiệp của anh sau đó chuyển hệ thống phần mềm sang Bizfly Cloud với mô hình HA (High Availability). HA có cơ chế sử dụng thêm máy chủ. Nếu một máy chủ ngừng hoạt động (máy chủ bị sập hoặc lưu lượng truy cập tăng cao), các máy chủ khác sẽ nhanh chóng tiếp quản, giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và duy trì hoạt động.

Kết hợp với tự động phát hiện khi máy chủ ngừng hoạt động và nhanh chóng chuyển người dùng sang máy chủ dự phòng hoặc hệ thống phụ (Failover), từ đó giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo tính liên tục. Điều này đảm bảo phần mềm tiếp tục chạy bình thường mà không cần can thiệp khắc phục lỗi hệ thống thủ công.

Giảm tối đa rủi ro mất dữ liệu nhờ chiến lược backup/DR (sao lưu & khôi phục)

Sự cố hệ thống cũng có thể dẫn đến hỏng dữ liệu. Một bệnh viện từng gặp sự cố máy chủ ngấm nước do mưa bão gây mất dữ liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh. Trong các doanh nghiệp khác, các hoạt động kinh doanh quan trọng phụ thuộc vào dữ liệu để tiếp tục như xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho… các hoạt động sẽ dừng lại khi dữ liệu bị mất.

Với mô hình Multi Data Center (đa trung tâm dữ liệu), các tính năng nhân bản dữ liệu và backup hàng ngày sang một data center khác, BFC giúp đảm bảo dự phòng dữ liệu trong các tình huống sự cố bất ngờ.

Khả năng đáp ứng khi lượng truy cập và sử dụng phần mềm tăng nhanh

Một doanh nghiệp sản xuất nhựa đang cần triển khai chi nhánh mới, tuy nhiên cần hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng các kế hoạch sản xuất đã đề ra. Hệ thống máy chủ hiện tại của doanh nghiệp không đáp ứng được hiệu suất để triển khai các ứng dụng doanh nghiệp và website kinh doanh với lượng truy cập dự kiến tăng 5 lần. Tuy nhiên, để triển khai một hệ thống hoàn toàn mới cần chi phí hàng trăm triệu và thời gian triển khai đến vài tuần.

Phương án triển khai trên cloud với tích hợp toàn bộ hạ tầng phần cứng và phần mềm nhanh chóng và miễn phí từ Bizfly Cloud giúp DN triển khai nhanh phần hạ tầng dự án. Bên cạnh đó, các tính năng Auto Scale (tự động tăng giảm máy chủ) & Load Balancer (tự động phân phối truy cập đến các máy chủ đang hoạt động ổn định) giúp phần mềm chạy trơn tru khi nhiều nhân viên truy cập cùng lúc, và truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi.

Giảm gánh nặng đầu tư ban đầu với tổng chi phí (TCO) thấp hơn

Một trong những lợi thế tài chính từ cloud: Thay vì đầu tư ban đầu lớn vào phần cứng, giấy phép và bảo trì, các công ty chỉ phải trả một khoản phí hàng tháng cho các dịch vụ cloud.

Mô hình chi trả theo mức sử dụng, kết hợp với khả năng tự động giảm tài nguyên máy chủ khi lượng truy cập giảm giúp giảm chi phí sử dụng tối ưu. Doanh nghiệp không phải chi trả cho dung lượng chưa sử dụng hoặc dự đoán nhu cầu trong tương lai, mà theo sát nhu cầu thực.

(Nguồn: Bizfly Cloud)