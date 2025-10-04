Theo ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau khi tạm dừng vào tháng 7, các ngân hàng trung ương đã nối lại hoạt động mua vàng mạnh mẽ trong tháng 8.

Dẫn đầu là Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan, cùng với Bulgaria và El Salvador, đã tham gia vào danh sách những nước mua vàng năm 2025.

Các ngân hàng trung ương đã bổ sung ròng 15 tấn vào dự trữ vàng toàn cầu trong tháng 8, dựa trên số liệu được công bố từ IMF và các ngân hàng trung ương. Mức này tương đương với bình quân mua ròng hàng tháng từ tháng 3 đến tháng 6, cho thấy sự trở lại xu hướng mua vàng sau khi dự trữ toàn cầu không thay đổi trong tháng 7.

Gopaul cho biết 7 ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng thêm ít nhất 1 tấn trong tháng 8, trong khi chỉ có 2 ngân hàng báo cáo giảm.

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã bổ sung thêm 8 tấn, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp mua vào. Tổng dự trữ vàng của Kazakhstan hiện đạt 316 tấn, cao hơn 32 tấn so với cuối năm 2024.

Các nước gom mua vàng.

Ngân hàng Quốc gia Bulgaria tăng dự trữ vàng thêm 2 tấn - mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi họ mua 8 tấn vào tháng 6 năm 1997 - nâng tổng dự trữ lên 43 tấn. Từ tháng 1/2026, Bulgaria sẽ trở thành quốc gia thành viên thứ 21 của khu vực đồng euro và có thể phải chuyển một phần vàng cho ECB như một phần của thủ tục gia nhập.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng bổ sung 2 tấn vào dự trữ vàng chính thức. Tính từ đầu năm, dự trữ chính thức tăng thêm 21 tấn, lên 639 tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc báo cáo đã mua thêm 2 tấn, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp tăng dự trữ vàng. Tổng số vàng nắm giữ đã vượt mốc 2.300 tấn, nhưng mới chỉ chiếm 7% tổng dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng mua thêm 2 tấn trong tháng. Tổng dự trữ vàng hiện ở mức 366 tấn, thấp hơn 17 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) tiếp tục quá trình tích lũy ổn định, mua thêm 2 tấn. Điều này kéo dài chuỗi mua vàng hàng tháng lên 30 tháng liên tiếp, nâng tổng dự trữ vàng lên 65 tấn. CNB đặt mục tiêu đạt 100 tấn vàng trong dự trữ quốc tế vào cuối năm 2028.

Ba Lan, đại gia mua vàng số 1 thế giới năm 2025. Ảnh: Kitco

Ngân hàng Ghana cũng mua thêm 2 tấn, nâng tổng lượng vàng đã mua từ đầu năm lên 5 tấn và dự trữ lên 36 tấn.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nga (3 tấn) và Ngân hàng Indonesia (2 tấn) là hai đơn vị duy nhất bán vàng. Việc giảm dự trữ vàng của Nga có thể liên quan đến chương trình đúc tiền xu.

Ba Lan, quốc gia mua nhiều vàng nhất năm ngoái, cũng cho thấy họ không có ý định giảm tốc độ mua vào. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) xác nhận sẽ nâng mục tiêu tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối từ 20% lên 30%. NBP đã đạt mục tiêu trước đó trong năm nay nhờ cả hoạt động mua mạnh và sự tăng giá của vàng.

Ngay cả khi có sự tạm dừng gần đây, NBP vẫn là ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong năm nay, với 67 tấn bổ sung vào dự trữ trong năm 2025, nâng tổng số vàng nắm giữ lên 515 tấn vào cuối tháng 8.

Ngân hàng Dự trữ Trung ương El Salvador cũng báo cáo đã tăng thêm 13.999 ounce (chưa tới 0,5 tấn) vàng vào dự trữ trong tháng 9. Việc mua vàng là một chiến lược dài hạn dựa trên sự cân đối thận trọng trong cơ cấu tài sản của dự trữ quốc tế. Hiện ngân hàng này có gần 2 tấn vàng dự trữ.

Khảo sát năm 2025 của WGC cho thấy, 95% ngân hàng trung ương được hỏi tin rằng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới. Đáng chú ý, một kỷ lục mới được ghi nhận khi 43% cho biết dự trữ vàng của họ sẽ tăng trong giai đoạn này. Không có ngân hàng nào dự báo sẽ cắt giảm lượng vàng nắm giữ.

Các yếu tố thúc đẩy xu hướng trên được cho là hiệu suất ổn định của vàng trong thời kỳ khủng hoảng, khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và vai trò phòng ngừa lạm phát. Ngoài ra, vàng tiếp tục được nhìn nhận như một tài sản chiến lược nhờ khả năng lưu giữ giá trị và hiệu quả trong phân bổ dự trữ.

Tỷ lệ ngân hàng trung ương chủ động quản lý dự trữ vàng đã tăng từ 37% năm 2024 lên 44% năm 2025.

Về địa điểm lưu trữ, Ngân hàng Anh vẫn là nơi được ưu tiên nhất, với 64% số ngân hàng tham gia khảo sát gửi vàng tại đây.