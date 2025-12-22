Một chuyến tàu KTX-Cheongyong tại Ga Seoul, ngày 22/4/2024. Ảnh: Korea Times

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/12 thông báo đã hoàn tất phát triển các công nghệ lõi cho tàu cao tốc thế hệ mới mang tên EMU-370, có tốc độ khai thác thương mại lên tới 370 km/h, cao thứ hai thế giới hiện nay.

Thông tin được Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cấp hạ tầng giao thông quốc gia.

EMU-370 có tốc độ thiết kế tối đa 407 km/h, được phát triển theo Chương trình R&D cấp quốc gia do Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc (KRRI) chủ trì, với sự tham gia của 7 tổ chức công và tư nhân.

Dự án được triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư 22,5 tỷ won, trong đó ngân sách nhà nước đóng góp 18 tỷ won, phần còn lại đến từ doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ bắt đầu sản xuất các đoàn tàu EMU-370 đầu tiên từ năm sau, tiến hành chạy thử vào năm 2030 và thương mại hóa sau năm 2031.

Khi chính thức vận hành, EMU-370 sẽ đứng thứ hai thế giới về tốc độ khai thác thương mại, chỉ sau tàu CR450 của Trung Quốc - dòng tàu đang thử nghiệm ở 400 km/h và dự kiến đưa vào vận hành năm 2027.

Hiện các hệ thống tàu cao tốc hàng đầu tại Pháp, Đức và Nhật Bản chủ yếu khai thác ở mức khoảng 320 km/h.

So với đoàn tàu nhanh nhất hiện nay của Hàn Quốc là EMU-320 (KTX-Cheongyong), EMU-370 được cải tiến đáng kể với công suất động cơ tăng 47,4%, lực cản không khí giảm 12,3%, gia tốc rung ngang giảm 33% và độ ồn trong khoang giảm 2 decibel.

Đoàn tàu có sức chứa 479 hành khách, sử dụng động cơ công suất 560 kW, tương đương tổng công suất của 75 xe sedan cỡ trung.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng EMU-370 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, cho phép đi lại giữa mọi khu vực trong nước trong vòng hai giờ, qua đó thúc đẩy cân bằng phát triển kinh tế vùng.

Đồng thời, dự án cũng được xem là bàn đạp để Hàn Quốc củng cố vị thế trên thị trường đường sắt cao tốc toàn cầu, nơi xu hướng đang dịch chuyển mạnh sang các đoàn tàu đạt tốc độ từ 350 km/h trở lên.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển các công nghệ then chốt cho tàu cao tốc thế hệ thứ ba, có khả năng đạt 400 km/h, ngay từ năm tới”, ông Yoon Jin-hwan, Cục trưởng Cục Đường sắt thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, cho biết.

(Theo Korea Times)