Tại cuộc họp ở Phủ Tổng thống ngày thứ 10/12, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan đã báo cáo với Tổng thống Lee Jae Myung về chiến lược tổng thể nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của Hàn Quốc trong ngành AI. Trọng tâm của kế hoạch là gói đầu tư 700 nghìn tỷ won (tương đương 475,8 tỷ USD) để xây dựng 10 nhà máy bán dẫn mới vào năm 2047, bảo đảm năng lực sản xuất 7,9 triệu tấm wafer 200mm trước nhu cầu điện toán AI tăng vọt.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc họp hôm 10/12. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại cuộc họp quy tụ khoảng 40 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và quan chức ngành chip, Tổng thống Lee nhấn mạnh sự phát triển kinh tế công nghiệp là chìa khóa cho bước nhảy vọt mới của Hàn Quốc. Ông cho rằng bán dẫn là lĩnh vực mà quốc gia sở hữu lợi thế truyền thống và có thể bứt phá mạnh mẽ.

Bên cạnh mở rộng nhà máy, chính phủ cũng công bố ngân sách R&D lớn cho công nghệ chip AI với 1,27 nghìn tỷ won, cho chip nhớ thế hệ mới 215,9 tỷ won và tổng cộng 620 tỷ won cho hợp chất bán dẫn và công nghệ đóng gói chip. Đồng thời, chính phủ đang xem xét đầu tư 4,5 nghìn tỷ won vào một dự án nhà máy chip (foundry) sử dụng công nghệ 40 nanomet theo mô hình hợp tác công - tư để hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế chip trong nước.

Tổng thống Lee khẳng định ngành bán dẫn nội địa phải giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trên toàn bộ chuỗi cung ứng và mục tiêu này sẽ được thúc đẩy thông qua chiến lược phát triển cân bằng giữa các vùng. Điều này gắn với kế hoạch hình thành một cụm công nghiệp bán dẫn mới tại khu vực phía Nam.

Theo đề án, một trung tâm đóng gói bán dẫn tiên tiến sẽ được xây dựng tại Gwangju. Thành phố Busan sẽ phát triển thành trung tâm chất bán dẫn công suất cao, trong khi Gumi ở tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ tập trung vào sản xuất linh kiện bán dẫn. Ba địa phương này sẽ liên kết với nhau tạo thành một “vành đai công nghiệp” mới.

Tổng thống Lee nhấn mạnh sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là việc dịch chuyển đầu tư về miền Nam, sẽ là yếu tố quyết định thành công. Ông kêu gọi doanh nghiệp chú ý tới khu vực giàu năng lượng tái tạo này và đồng hành trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp mới.

Bản kế hoạch 5 năm công bố hồi tháng 8 dự báo xuất khẩu chip của Hàn Quốc sẽ tăng 20% từ 2024 đến 2030, vượt mốc 170 tỷ USD. Chính phủ cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp sản xuất chip AI vào năm 2030.

Lộ trình này xác định các công nghệ dẫn đầu như chip AI thế hệ mới, bộ nhớ băng thông cao HBM, các bộ xử lý thần kinh (NPU) và chip xử lý trong bộ nhớ PIM là ưu tiên hàng đầu, với cam kết đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu để duy trì vị thế số một toàn cầu.

(Theo Korea Herald)